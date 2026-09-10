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    Balacera deja a cuatro personas heridas en medio de culto religioso evangélico en Colina

    Preliminarmente, se señaló que los disparos se produjeron en el exterior de una iglesia, en el contexto de un presunto robo durante una venta informal en la vía pública.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    El ataque a disparos impactó a vecinos de La Florida. (Imagen: T13)

    Un total de cuatro personas resultaron heridas a bala tras un confuso incidente que incluyó una balacera en el exterior de una iglesia evangélica, en la comuna de Colina, zona norte de la Región Metropolitana.

    El hecho ocurrió alrededor de las 21 horas en las afueras de una iglesia Imev, ubicada en la calle Vista Hermosa con Valparaíso, donde un grupo de desconocidos, por causas que serán materia de investigación, habría efectuado una serie de disparos.

    Estos, terminaron impactando un vehículo que estaba en el exterior del recinto y también dentro del templo, hiriendo a, al menos, cuatro feligreses que se encontraban en el lugar.

    Hasta el sitio del suceso se trasladó personal de Carabineros, que custodia el lugar. La institución uniformada señaló que los hechos estarían vinculados al robo de un teléfono, en medio de una venta informal de dos particulares.

    En esa línea, el conductor del vehículo que recibió los disparos y quien intentaba vender el objeto, junto a un acompañante, “fueron abordados por un grupo indeterminado de individuos, motivo por el cual el conductor, al ser intimidado, intentó escapar acelerando el vehículo, momento en que los desconocidos efectuaron disparos contra las víctimas, resultando uno de ellos lesionado y siendo trasladado hasta un centro asistencial de Las Condes”.

    El resto de los afectados fueron llevados hasta el Hospital San José y la Clínica Alemana, de acuerdo a 24 Horas.

    Asimismo, se indicó que, debido a la trayectoria de los disparos, la iglesia resultó afectada, así como también varias personas que se encontraban en su interior, número que no fue precisado.

    Los afectados resultaron con lesiones de diversa consideración, aunque todos sin riesgo vital, detalló la institución.

    Los hechos fueron informados al Ministerio Público y al cierre de esta nota, se esperaban las primeras diligencias investigativas.

    Más sobre:PolicialColinaBalaceraIglesia evangélica

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