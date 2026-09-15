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    Kast se reúne con presidente ejecutivo del CAF y anuncian agenda de inversión en Chile de US$ 6.000 millones

    El mandatario acordó con Sergio Díaz-Granados consolidar una agenda de trabajo conjunta con miras a apoyar la reforma del mercado de capitales, además de la vivienda, el empleo, infraestructura, agua y seguridad.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios
    msm

    El Presidente José Antonio Kast se reunió esta tarde con el presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), Sergio Díaz-Granados, encuentro en el que consolidaron una agenda de trabajo conjunta y en el que la institución financiera anunció que pondrá a disposición de Chile un total de US$ 6.000 millones en financiamiento durante los próximos cuatro años, destinados a áreas prioritarias como vivienda, empleo, infraestructura, agua y seguridad.

    Asimismo, desde el Ejecutivo aseguraron que la iniciativa, en este sentido, busca impulsar la inversión privada para aumentar la productividad y el empleo.

    Cabe recordar que Díaz-Granado se encuentra en Chile para participar en el Foro Internacional “Digitalizar para Transformar. Tecnología e innovación para el desarrollo de América Latina y el Caribe”, organizado por CAF con el apoyo del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.

    Tras el encuentro, la autoridad del CAF señaló que “Chile tiene una oportunidad para acelerar la inversión y generar nuevas fuentes de crecimiento y empleo. CAF acompañará ese proceso, no solo con recursos financieros, sino también mediante la estructuración de proyectos y la movilización de capital privado hacia sectores estratégicos del país”.

    El apoyo del CAF

    De acuerdo con la información del gobierno, en materia de vivienda y empleo, el CAF acompañará la Reforma al Mercado de Capitales y Financiamiento de la Casa Propia, con el objetivo de favorecer una mayor inversión, dinamizar la economía y contribuir a la generación de empleos de calidad.

    Así, la entidad busca convertirse en socio financiero y técnico de BancoEstado en este proceso, que apunta a reactivar el mercado de capitales, ampliar el acceso a la vivienda y movilizar el ahorro hacia el financiamiento de hogares y empresas.

    En infraestructura, en tanto, la institución acompañará la ejecución de importantes obras para impulsar la productividad y el desarrollo, en sectores como el ferroviario -con el apoyo a la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE)-, el transporte, a través del Metro de Santiago, y el logístico, con el financiamiento al Puerto Exterior de San Antonio, entre otros.

    En materia hídrica, el CAF continuará impulsando la agenda de agua de Chile, con énfasis en reducir las brechas de acceso al agua potable y al saneamiento, especialmente en las zonas rurales.

    Y, finalmente, en seguridad, la institución apoyará un enfoque integral de fortalecimiento de pasos fronterizos en la Macrozona Norte, orientado a fortalecer la seguridad y la gestión aduanera, mejorar la infraestructura logística, facilitar el comercio y profundizar la integración regional.

    Más sobre:José Antonio KastCAFagendaUS$ 6.000 millones

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