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    Detectan 150 kilos de cocaína ocultos en camión en Tarapacá: sería comercializada en la RM durante las Fiestas Patrias

    Un segundo procedimiento de Aduanas en el complejo de Quillagua permitió 14 kilos de ketamina que estaban ocultos en la carrocería de un vehículo particular.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios

    Más de 150 kilos de pasta base y clorhidrato de cocaína, que eran transportados ocultos en un doble fondo de un camión de transporte, fueron detectados por funcionarios de la Aduana de Iquique durante un procedimiento de fiscalización en el Complejo Aduanero Quillagua, emplazado en el límite entre las regiones de Tarapacá y Antofagasta, en la Ruta 5 Norte.

    Según se informó desde la institución, el vehículo de carga fue seleccionado para su fiscalización “mediante los mecanismos de gestión de riesgo utilizados” por el servicio, por lo que fue sometido al camión escáner de la Aduana de Iquique.

    Así, la imagen obtenida por el equipo tecnológico permitió identificar una anomalía en el sector de la cabina, por lo que se inició una revisión de la estructura del vehículo.

    Tal inspección permitió descubrir un doble fondo con estructuras metálicas especialmente acondicionadas para ocultar la droga, dentro del cual se hallaron un total de 142 paquetes con droga. De estos, 76 contenían cocaína base, con un peso bruto de 79,6 kilos; mientras que otros 66 paquetes tenían en su interior clorhidrato de cocaína, con un peso bruto de 70,6 kilos.

    De acuerdo con los antecedentes del procedimiento, el cargamento tenía como destino la zona central del país, donde sería comercializado durante las próximas celebraciones de Fiestas Patrias.

    Al respecto, el director regional de la Aduana de Iquique, Ricardo Aceituno, destacó el trabajo especializado que permitió sacar de circulación la droga, pese al método utilizado por los traficantes.

    “La utilización de estructuras especialmente acondicionadas demuestra que las organizaciones criminales van modificando sus métodos de ocultamiento, y frente a eso Aduanas responde con gestión de riesgos, tecnología y funcionarios altamente especializados”, relevó la autoridad.

    En este sentido, Aceituno destacó que “el camión escáner fue determinante para generar la alerta que permitió focalizar el control y llegar hasta este doble fondo. Este resultado demuestra que la tecnología, cuando está acompañada por la experiencia y capacidad de nuestros funcionarios, permite detectar cargamentos que buscan eludir los controles y avanzar hacia otros puntos del país”.

    Los antecedentes, la droga incautada y las especies asociadas al procedimiento fueron entregados a Carabineros, conforme a las instrucciones del Ministerio Público.

    Segundo procedimiento

    Asimismo, otro procedimiento realizado de las últimas horas en el Complejo Quillagua por funcionarios de la Aduana de Iquique, logró detectar 14 kilos de ketamina ocultos en la carrocería de un vehículo particular.

    En este caso, el paso del automóvil por el camión escáner permitió identificar una anomalía que posteriormente fue confirmada mediante la fiscalización física, indicaron desde la institución.

    Más sobre:AduanasIquiquecocaínadrogaTarapacácamión

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