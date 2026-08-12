Los piratas van por otra hazaña: el récord que busca Lucas Pratto con la camiseta de Coquimbo Unido en la Copa Libertadores

Coquimbo Unido está en una situación inédita en su historia: jugar una llave de eliminación directa en la Copa Libertadores. El campeón vigente de la Primera División no solo clasificó a los octavos de final del principal torneo de clubes del continente, sino que lo hizo en el primer lugar del grupo B, superando a Deportes Tolima, Nacional de Uruguay y Universitario de Lima. En la reanudación del torneo, tendrá un mano a mano ante Platense, que dirige Martín Palermo, y que el fin de semana superó a Independiente, en Avellaneda.

A inicios de año, construyendo la plantilla 2026, el cuadro filibustero dio uno de los golpes del mercado al fichar a Lucas Pratto, quien dejó una gran impresión durante su anterior paso por el fútbol local. Entre 2010 y 2011 jugó en Universidad Católica, donde destacó en las campañas que le permitieron a los cruzados lograr el título de 2010 y, al año siguiente, alcanzar los cuartos de final de la Libertadores. Luego su tránsito en la actividad lo llevó hacia Europa y otras latitudes.

Hoy, con 38 años, en las postrimerías de su carrera, tiene un rol secundario en la escuadra de Hernán Caputto, desde su presencia en la cancha. Coquimbo utiliza a un centrodelantero en su esquema y el titular es Nicolás Johansen. Para el segundo semestre llegó Facundo Pons, quien jugó el año pasado en Deportes Limache, ocupando el lugar que dejó Rodrigo Holgado, sancionado por el TAS por falsificación de documentos para jugar por la selección de Malasia. Más Pratto, son tres las variantes para un puesto.

En la temporada 2026, el Oso ha disputado 29 partidos, sumando todas las competencias. Solo fue titular en ocho. Ha convertido cuatro goles: uno en la Liga de Primera, uno en la Copa de la Liga, uno en la Supercopa y otro por la Copa Chile. Se le resiste anotar en la Libertadores. En la fase grupal del certamen continental, el transandino participó de los seis partidos, pero solo en uno arrancó desde el inicio. Con 183 minutos disputados (promedio de 31′ por partido), no ha convertido.

El hecho de que no haya anotado en la Copa, hasta la fecha, tiene un trasfondo. Porque el experimentado atacante está muy cerca de romper un récord. Llegó a Coquimbo con esta opción latente y se le resiste, por ahora. Lucas Pratto está a un par de goles de convertirse en el máximo anotador argentino en la historia de la Copa Libertadores. Suma 30 celebraciones en 102 partidos. Esa treintena está repartida en cuatro elencos: River Plate (9), Vélez Sarsfield (8), Atlético Mineiro (7) y Universidad Católica (6). Con los cruzados, en 2011, fue su estreno en la competencia.

Daniel Onega sigue siendo el argentino con más anotaciones en la Libertadores. Legendario goleador de River Plate, sus 31 aciertos en el torneo fueron con la camiseta de los Millonarios. Se convirtió en el artillero de la Copa de 1966 con 17 tantos, estableciendo el récord de más goles anotados en una sola edición, lo que hasta hoy no ha sido superado. Es hermano de Ermindo Onega, mundialista en 1966, quien jugará en Deportes La Serena entre 1976 y 1977.

El podio de futbolistas argentinos con más tantos en la principal competencia de Conmebol es otro conocido del medio criollo: Juan Carlos Sarnari. Otrora jugador de la UC y de la U, también mundialista en Inglaterra ’66, convirtió en 29 oportunidades. Además de acertar con cruzados y azules, se añaden goles con River e Independiente Santa Fe.