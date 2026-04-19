Presidente de Colombia anuncia una demanda penal contra su par de Ecuador por sus acusaciones de relación con el narcotráfico

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha anunciado este domingo que interpondrá una demanda penal contra el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, quien ha cuestionado en una entrevista la supuesta reunión de Petro con el narcotraficante ecuatoriano José Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”.

“He decidido demandar penalmente al presidente Noboa por su calumnia”, ha afirmado Petro en un mensaje publicado en redes sociales después de que Noboa afirmara en una entrevista que el mandatario colombiano se reunión en la base militar de Manta, en Ecuador, con el narcotraficante “Fito”.

He decidido demandar penalmente al presidente Noboa por su calumnia



El mismo Noboa dió la orden, como debe ser, para que el ejército ecuatoriano en todo momento día y noche, me cuidaran en Manta, a dónde fuí el día de sus posesión a la que asistí y me trató con displicencia solo… — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 19, 2026

“Nada, no conozco el tal Fito ni a sus amigos. Solo he ido a Ecuador para asistir a la posesión de sus presidentes, y hemos capturado muchos bandidos nacidos en ese país que le hemos entregado”, había publicado previamente Petro.

El dirigente colombiano ha asegurado que “a Noboa le pasa lo que le pasó a (Donald) Trump, se dejan llenar de mentiras la cabeza de nuestra extrema derecha colombiana que es asesina y narcotraficante”. “Noboa está en su alucinación”, ha añadido.

Por último, Petro ha destacado que continúan con el programa de erradicación de cultivos de hoja de coca en la frontera con Ecuador, que “marcha de manera acelerada y ha logrado por primera vez desde 2018, bajar la cantidad total de cultivos de hoja de coca del país para diciembre del 2025, con 22.000 hectáreas voluntariamente arrancadas de raíz”.

La visita de Petro se produjo el 24 de mayo de 2025, cuando Petro viajó a Quito, para la toma de posesión de Noboa como presidente. Tras los actos protocolarios, el mandatario colombiano llegó a la ciudad de Manta, que entonces estaba bajo el control de Los Choneros, y allí permaneció varios días.

#HablaNoboa | El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, habló con SEMANA en medio de la grave crisis diplomática con Colombia. Aseguró que es Gustavo Petro quien está que “baila merengue con la mafia”.



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Petro “cuando vino a mi posesión, se fue a Manta y se metió en una casa tres días, supuestamente, a escribir un libro”, según Noboa. “Los dueños de esas están relacionados directa o indirectamente con el narcotráfico. Entonces, de nuevo, siempre quiere echar la pelotita para acá, pero nunca tiene explicaciones reales de las cosas que él mismo hace”, dijo Noboa en una entrevista con la revista colombiana Semana.

“El mismo Noboa dio la orden, como debe ser, para que el Ejército ecuatoriano en todo momento, día y noche, me cuidaran en Manta, a dónde fui el día de sus posesión a la que asistí y me trató con displicencia solo porque pedí la libertad del preso político Jorge Glas”, ciudadano colombiano y exvicepresidente de Ecuador, dijo el dirigente colombiano.