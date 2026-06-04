Autoridades de Defensa visitan DGMN y comprometen mejoras en control de armas y al Servicio Militar

El ministro de Defensa Nacional, Fernando Barros, junto al subsecretario para las Fuerzas Armadas, Christian Bolívar, realizaron una visita de trabajo a la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN).

En la instancia, las autoridades conocieron en detalle las principales tareas, desafíos y proyecciones de este organismo dependiente de la cartera.

Durante la jornada, Barros y Bolívar fueron recibidos por el director general de Movilización Nacional, general de brigada Gerardo Araya.

El general Araya, junto a su equipo directivo expuso sobre las misiones que desarrolla la DGMN en materias vinculadas a la movilización nacional, el control de armas y explosivos, el Servicio Militar y el cumplimiento de compromisos internacionales relacionados con armamento y seguridad.

“El director Gerardo Araya junto con todo su equipo directivo nos ha realizado una completa presentación de las responsabilidades que están abordando, de las necesidades y de los desafíos que enfrentan. Junto con el subsecretario estamos recorriendo las distintas instituciones de la Defensa Nacional para conocer de primera fuente sus capacidades y requerimientos”, explicó el titular de Defensa.

Barros resaltó el rol que cumple la DGMN en la fiscalización y control de armas, una tarea especialmente relevante en el contexto que enfrenta el país en materia de seguridad y que “constituye un desafío permanente”, dijo.

“Se trata de mantener un adecuado equilibrio entre quienes poseen armas de manera legal, ya sea con fines deportivos, de protección o de caza, y el control necesario para impedir que éstas caigan en manos de la delincuencia”, afirmó.

Por su parte, el Subsecretario para las Fuerzas Armadas, Christian Bolívar, subrayó la importancia de continuar fortaleciendo el Servicio Militar, así como los procesos de fiscalización que desarrolla la DGMN.

“Hemos puesto énfasis en esta presentación que ha realizado el director general de Movilización Nacional respecto del Servicio Militar y de qué manera podemos mejorar el proceso de selección de contingentes. Se trata de un proceso tremendamente importante para las instituciones y en el que debemos alcanzar soluciones relevantes, para contar con los mejores soldados en cada una de las ramas de las Fuerzas Armadas”, sostuvo.

El subsecretario puntualizó que, de igual forma, buscan “mejorar los procesos de control y fiscalización de armas y explosivos”.

“Esta es una tarea tremendamente relevante para mantener condiciones de seguridad y asegurar el cumplimiento de la normativa vigente”, recalcó.

En tanto, el general Araya valoró la visita de las autoridades en orden a poder presentar y exponer el trabajo que desarrolla la DGMN en materias estratégicas para el país.

“Nos ha permitido mostrar nuestras dependencias, conocer a nuestro personal, exponer las tareas que desarrollamos y recibir los lineamientos del Ministerio para el trabajo que realizaremos durante este año”, resaltó.

La autoridad agregó que la DGMN administra actualmente cinco cuerpos normativos fundamentales para el funcionamiento del sistema de defensa y seguridad nacional.