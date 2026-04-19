Netanyahu advierte que la guerra con Irán “no ha terminado”: “Nadie sabe qué traerá mañana”

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró que la guerra contra Irán “no ha terminado”, pese al alto al fuego vigente y a las negociaciones que mantienen Washington y Teherán.

En un mensaje difundido este fin de semana, Netanyahu sostuvo que Israel ha conseguido “logros históricos” durante la ofensiva, pero advirtió que aún quedan tareas pendientes. “La campaña contra Irán no ha terminado”, afirmó el mandatario israelí. “Los golpeamos y todavía tenemos más que hacer”, añadió.

El jefe de gobierno defendió la operación militar conjunta lanzada por Israel y Estados Unidos a fines de febrero, argumentando que permitió frenar el avance del programa nuclear iraní.

Según Netanyahu, si no se hubieran realizado los ataques, Irán habría logrado desarrollar armas nucleares.

Netanyahu advierte que la guerra con Irán “no ha terminado”: “Nadie sabe qué traerá mañana” Florian Schroetter

Último movimientos del conflicto

Las declaraciones se producen mientras continúa una frágil tregua entre Irán y Estados Unidos, que expira esta semana y cuya extensión aún está en discusión. Netanyahu, sin embargo, ha insistido en que Israel está preparado para retomar las operaciones militares “en cualquier momento” si considera que persiste la amenaza iraní.

El mandatario también reiteró que Israel y Estados Unidos mantienen “objetivos idénticos” respecto de Irán, especialmente en impedir que Teherán reconstruya su capacidad militar y nuclear.

Las palabras de Netanyahu generaron críticas desde la oposición israelí, cuyos dirigentes cuestionaron que el gobierno siga hablando de guerra sin haber alcanzado los objetivos que se había fijado.

Netanyahu advierte que la guerra con Irán “no ha terminado”: “Nadie sabe qué traerá mañana”. En la imagen, ataque con misiles en Tel Aviv, Israel. MENAHEM KAHANA

“Cuando ganas, no necesitas declararlo todos los días”, señalaron dirigentes opositores, que acusaron al primer ministro de intentar mostrar avances políticos pese a la falta de resultados concretos.