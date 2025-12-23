Novo Nordisk se dispara en bolsa tras aprobación de su píldora para bajar de peso y se adelanta a Eli Lilly

Las acciones de Novo Nordisk subieron más de 7% este martes, luego de que la farmacéutica danesa obtuviera la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) para su píldora GLP-1,

Se trata de la primera en el mundo de su tipo en recibir aprobación regulatoria.

La autorización entrega a Novo Nordisk una ventaja inicial frente a su rival estadounidense Eli Lilly, que también desarrolla un medicamento oral de la misma clase y que ya presentó su solicitud de aprobación ante la FDA, con un lanzamiento esperado próximamente.

Según informó la compañía, la píldora tendrá una dosis inicial de 1,5 miligramos y estará disponible en farmacias y a través de proveedores seleccionados de telemedicina, con ofertas de ahorro por US$ 149 mensuales, a partir de inicios de enero.

Qué pasó con Novo Nordisk y píldora para adelgazar Hollie Adams

En paralelo, los pacientes que paguen en efectivo podrán acceder al fármaco por el mismo precio mediante el sitio web directo al consumidor del presidente Donald Trump, TrumpRx, de acuerdo con el acuerdo que Novo Nordisk cerró con su administración el mes pasado. La empresa indicó que el precio de los medicamentos ha sido un tema prioritario este año, en el marco de los esfuerzos de Estados Unidos por reducir los costos para los consumidores.

La aprobación se produce tras un año complejo para Novo Nordisk, marcado por tensiones a nivel de directorio, problemas en la cadena de suministro, una guerra de ofertas contra Pfizer y críticas a la ejecución de su estrategia en Estados Unidos.

Desde el ámbito financiero, el jefe de investigación de renta variable en ciencias de la vida y salud en Europa de HSBC, Rajesh Kumar, señaló que los datos clínicos de Novo Nordisk se ven “fantásticos”.

En entrevista con CNBC, el analista explicó que el medicamento presenta restricciones de comida y agua, lo que podría dificultar su prescripción por parte de médicos generales, aunque destacó que su tolerabilidad y eficacia son superiores a las de la píldora de Eli Lilly.

Qué pasó con Novo Nordisk y píldora para adelgazar Hollie Adams

“Novo realmente podría tener una ventaja, y todo dependerá de cómo ejecuten”, afirmó.

Sydbank considera la aprobación y el lanzamiento de la píldora Wegovy un paso importante en la competencia con Eli Lilly en el mercado de los tratamientos contra la obesidad

“A pesar de una tramitación más rápida por parte de la FDA, estimamos que el Orforglipron de Eli Lilly no estará en el mercado hasta el segundo trimestre de 2026. Esto da a Novo Nordisk una ligera ventaja en el mercado americano”, dice Sydbank en una nota que reproduce Reuters.

En paralelo, Eli Lilly informó resultados positivos de un ensayo de mantenimiento en el que los pacientes cambiaron directamente desde su inyección Zepbound a Wegovy, el tratamiento inyectable rival de Novo Nordisk.

Este resultado podría ayudar a Lilly a “mantener algo de participación de mercado”, según Kumar. “Eso es lo que tenemos que observar”, concluyó.