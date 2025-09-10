SUSCRÍBETE
Novo Nordisk anuncia una reestructuración global con miles de despidos

El plan del nuevo CEO de la empresa, Mike Doustdar, busca una reducción de cerca de US$ 1.260 millones al año.

David NogalesPor 
David Nogales
Novo Nordisk anuncia una reestructuración global con miles de despidos

Novo Nordisk atraviesa una compleja situación. En medio de la fuerte caída de su valor, la empresa anunció una reestructuración global que implica el recorte de 9.000 puestos de trabajo, equivalente a poco más del 11% de su dotación laboral.

Dinamarca será uno de los países más afectados por la medida ya que unos 5.000 empleados de la firma farmacéutica se desempeñan en ese país.

Con esta medida anunciada por el nuevo CEO de la empresa, Mike Doustdar, Novo Nordisk espera una reducción de cerca de US$ 1.260 millones al año (8.000 millones de coronas danesas).

Novo Nordisk anuncia miles de despidos. En la imagen, el medicamento Ozempic. Hollie Adams

Este ahorro se destinará a oportunidades de crecimiento en el área de la diabetes y la obesidad, incluyendo iniciativas de ejecución comercial y programas de I+D.

La medida parecía que tenía buen impacto en el mercado ya que las acciones saltaron hasta 4% en la Bolsa de Copenhague.

“La implementación comenzará de inmediato y la empresa espera comunicarse con los empleados afectados en los próximos meses, a la espera de las negociaciones según los requisitos legales del mercado laboral local”, dijo el fabricante de populares medicamentos contra la diabetes y la obesidad como Ozempic y Wegoby.

La compañía no lo ha pasado demasiado bien en este 2025 debido a la dura competencia para sus dos productos estrellas, especialmente por parte de su rival estadounidense Eli Lilly.

Novo Nordisk anuncia miles de despidos. En la imagen, el medicamento Wegovy. Hollie Adams

“Nuestros mercados están evolucionando, especialmente el de la obesidad, ya que se ha vuelto más competitivo y está orientado al consumidor. Nuestra empresa también debe evolucionar”, dijo Mike Doustdar, el sucesor de Lars Fruergaard Jorgensen al frente de la empresa.

