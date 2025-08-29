Dinamarca obligada a recortar su cálculo de crecimiento por desaceleración de Novo Nordisk

En algunas partes del mundo hay empresas tan grandes en relación a su país de origen que sus vaivenes son decisivos en su economía. Uno de ellos es Dinamarca, en donde la industria farmacéutica se ha convertido en uno de los pilares de la actividad económica.

En los últimos años, el pequeño país europeo se ha visto beneficiado por el crecimiento de estas empresas, pero ahora, la más grande de todas, Novo Nordisk, obligó a las autoridades a recortar a la mitad la proyección de crecimiento del PIB danés.

Concretamente, el Ministerio de Economía ajustó el cálculo de crecimiento de Dinamarca de 3% a solo 1,4%. En 2024, la actividad se expandió un 3,7% después de recibir un importante impulso de las exportaciones farmacéuticas.

El impacto de Novo Nordisk en economía de Dinamarca

El Ministerio de Economía señaló que las exportaciones danesas a Estados Unidos cayeron significativamente a principios de 2025 tras un fuerte repunte a finales de 2024, debido tanto a la acumulación de inventario como a la creciente competencia en el mercado de medicamentos para bajar de peso, lo que ha provocado que Novo pierda cuota de mercado.

Los medicamentos genéricos también están reduciendo sus oportunidades de venta en Estados Unidos, según el ministerio.

Ahora se espera que los productos farmacéuticos contribuyan solo con 1,3 puntos porcentuales al crecimiento de las exportaciones de bienes de Dinamarca este año, frente a los 8,1 puntos porcentuales de 2024. Se proyecta que el crecimiento total de las exportaciones de bienes caiga al 2,7% en 2025 desde el 10,5% del año anterior.

El sector farmacéutico europeo se ha visto sacudido este año por la amenaza de aranceles estadounidenses altísimos, aunque el acuerdo comercial entre la UE y Estados Unidos ha proporcionado cierta certeza.