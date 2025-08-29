SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Dinamarca obligada a recortar su cálculo de crecimiento por desaceleración de Novo Nordisk

En 2024, la actividad se expandió un 3,7% después de recibir un importante impulso de las exportaciones farmacéuticas.

David NogalesPor 
David Nogales
Ozempic, el medicamento de Novo Nordisk para bajar de peso. Hollie Adams

En algunas partes del mundo hay empresas tan grandes en relación a su país de origen que sus vaivenes son decisivos en su economía. Uno de ellos es Dinamarca, en donde la industria farmacéutica se ha convertido en uno de los pilares de la actividad económica.

En los últimos años, el pequeño país europeo se ha visto beneficiado por el crecimiento de estas empresas, pero ahora, la más grande de todas, Novo Nordisk, obligó a las autoridades a recortar a la mitad la proyección de crecimiento del PIB danés.

Concretamente, el Ministerio de Economía ajustó el cálculo de crecimiento de Dinamarca de 3% a solo 1,4%. En 2024, la actividad se expandió un 3,7% después de recibir un importante impulso de las exportaciones farmacéuticas.

El impacto de Novo Nordisk en economía de Dinamarca

El Ministerio de Economía señaló que las exportaciones danesas a Estados Unidos cayeron significativamente a principios de 2025 tras un fuerte repunte a finales de 2024, debido tanto a la acumulación de inventario como a la creciente competencia en el mercado de medicamentos para bajar de peso, lo que ha provocado que Novo pierda cuota de mercado.

Los medicamentos genéricos también están reduciendo sus oportunidades de venta en Estados Unidos, según el ministerio.

Ahora se espera que los productos farmacéuticos contribuyan solo con 1,3 puntos porcentuales al crecimiento de las exportaciones de bienes de Dinamarca este año, frente a los 8,1 puntos porcentuales de 2024. Se proyecta que el crecimiento total de las exportaciones de bienes caiga al 2,7% en 2025 desde el 10,5% del año anterior.

El sector farmacéutico europeo se ha visto sacudido este año por la amenaza de aranceles estadounidenses altísimos, aunque el acuerdo comercial entre la UE y Estados Unidos ha proporcionado cierta certeza.

Lee también:

Más sobre:Novo NordiskDinamarcaFarmacéuticasPIB

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

La producción industrial avanza en julio, pero la minería opaca los resultados

Gajardo reconoce que existen “situaciones complejas” en las cárceles pero descarta “descontrol” como en otros países

El repunte del mercado laboral: la economía crea más de 70 mil trabajos y el desempleo se aleja del 9%

Supergrass en Chile: cómo ser encantador

Metro de Santiago reporta suspensión de varias estaciones de la Línea 4

Qué se sabe del Cartel de los Soles, la organización criminal liderada por Maduro según Trump

Lo más leído

1.
“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

2.
Detienen en el Aeropuerto de Santiago a turistas estadounidenses que intentaron ingresar armas y droga al país

Detienen en el Aeropuerto de Santiago a turistas estadounidenses que intentaron ingresar armas y droga al país

3.
Operación Imperio: cómo fue que tres hermanos junto a su padre armaron una red para defraudar miles de millones de pesos

Operación Imperio: cómo fue que tres hermanos junto a su padre armaron una red para defraudar miles de millones de pesos

4.
“Se hacen 500 lucas diarias”: la trama de corrupción en Santiago 1 que develó gendarme amenazado por el Tren de Aragua

“Se hacen 500 lucas diarias”: la trama de corrupción en Santiago 1 que develó gendarme amenazado por el Tren de Aragua

5.
Comienzan pagos del Bono Trabajo Mujer de hasta $678 mil: revisa el monto con el RUT

Comienzan pagos del Bono Trabajo Mujer de hasta $678 mil: revisa el monto con el RUT

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Reforma previsional: cómo funciona el préstamo al Estado que está en la polémica presidencial y dónde se podrá revisar

Reforma previsional: cómo funciona el préstamo al Estado que está en la polémica presidencial y dónde se podrá revisar

Cómo será el evento de lluvia que comienza hoy en Santiago y la zona central

Cómo será el evento de lluvia que comienza hoy en Santiago y la zona central

Las claves para bajar el consumo eléctrico y ahorrar en la cuenta de la luz

Las claves para bajar el consumo eléctrico y ahorrar en la cuenta de la luz

“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

Servicios

Temblor hoy, viernes 29 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, viernes 29 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

¿Cuáles son los aspirantes en mi región?: revisa todos los candidatos que buscan llegar al Senado

¿Cuáles son los aspirantes en mi región?: revisa todos los candidatos que buscan llegar al Senado

¿Quiénes postulan en mi distrito?: revisa todos los candidatos que buscan llegar a la Cámara de Diputados

¿Quiénes postulan en mi distrito?: revisa todos los candidatos que buscan llegar a la Cámara de Diputados

Gajardo reconoce que existen “situaciones complejas” en las cárceles pero descarta “descontrol” como en otros países
Chile

Gajardo reconoce que existen “situaciones complejas” en las cárceles pero descarta “descontrol” como en otros países

Metro de Santiago reporta suspensión de varias estaciones de la Línea 4

Temblor hoy, viernes 29 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

La producción industrial avanza en julio, pero la minería opaca los resultados
Negocios

La producción industrial avanza en julio, pero la minería opaca los resultados

El repunte del mercado laboral: la economía crea más de 70 mil trabajos y el desempleo se aleja del 9%

Ganancias de Alibaba saltan en su primer trimestre fiscal por su apuesta por la IA y la nube

Qué se sabe del Cartel de los Soles, la organización criminal liderada por Maduro según Trump
Tendencias

Qué se sabe del Cartel de los Soles, la organización criminal liderada por Maduro según Trump

Las claves para bajar el consumo eléctrico y ahorrar en la cuenta de la luz

Cómo será el evento de lluvia que comienza hoy en Santiago y la zona central

José Mourinho es despedido tras la eliminación del Fenerbahce de la Champions League
El Deportivo

José Mourinho es despedido tras la eliminación del Fenerbahce de la Champions League

La transición de Dominique Ohaco: “Nunca fue cambiar de un deporte a otro, sino que se fueron complementando”

La historia de Natalia Nagovitsyna, la alpinista rusa atrapada a 7000 metros de altitud

Snarky Puppy en el Teatro del Lago de Frutillar: los detalles de las entradas para el concierto
Finde

Snarky Puppy en el Teatro del Lago de Frutillar: los detalles de las entradas para el concierto

Desde Mac DeMarco hasta David Bowie y Pink Floyd en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para septiembre

Pizza napolitana: las 6 pizzerías chilenas que están entre las 50 mejores de Latinoamérica

Supergrass en Chile: cómo ser encantador
Cultura y entretención

Supergrass en Chile: cómo ser encantador

Un regreso a estadio lleno: ¿por qué Chile ama a Green Day?

El éxito de Djo: el proyecto musical de una estrella de Stranger Things llega a Lollapalooza

El Ejército israelí recupera en Gaza el cuerpo sin vida del secuestrado Ilan Weiss y los restos de otro rehén
Mundo

El Ejército israelí recupera en Gaza el cuerpo sin vida del secuestrado Ilan Weiss y los restos de otro rehén

Juez de EE.UU. permite a víctimas del 11/S seguir con demanda contra Arabia Saudí por supuesta colaboración

Irán muestra su disposición a entablar negociaciones “justas y equilibradas” sobre su programa nuclear

Ana María Salinas, experta en parentalidad positiva: “Si no se interviene, la violencia se repite de generación en generación”
Paula

Ana María Salinas, experta en parentalidad positiva: “Si no se interviene, la violencia se repite de generación en generación”

Lupus, el gran imitador

Hablemos de amor: “En la salud y en la enfermedad”