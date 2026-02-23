Novo Nordisk se derrumba en bolsa después de que su fármaco para bajar de peso no igualara al de Eli Lilly en el ensayo

Qué pasó con las acciones de Novo Nordisk

Las acciones de Novo Nordisk se desplomaron este lunes luego de que la farmacéutica informara que su fármaco experimental para la pérdida de peso, CagriSema, no alcanzó resultados comparables frente a un tratamiento rival en un estudio clínico de largo plazo.

Al cierre de esta edición, los papeles de la empresa danesa se derrumban 13,82% en la Bolsa de Copenhague, hasta las 259,40 coronas.

Los papeles de Eli Lilly, en cambio, avanzaban 2,1% en las operaciones previas a la apertura del mercado.

Según detalló la compañía en un comunicado, el medicamento no consiguió igualar en eficacia para la reducción de peso a tirzepatide, el fármaco desarrollado por Eli Lilly, tras 84 semanas de tratamiento.

El objetivo principal del ensayo era demostrar que CagriSema obtenía resultados al menos similares a los del producto competidor.

Qué pasó con las acciones de Novo Nordisk Mike Segar

CagriSema es la apuesta de nueva generación de Novo Nordisk en el mercado de tratamientos contra la obesidad, segmento en el que ambas farmacéuticas compiten con terapias basadas en análogos de GLP-1 y combinaciones hormonales.

En el mismo comunicado, la compañía señaló que está evaluando la realización de nuevos ensayos clínicos con CagriSema, incluyendo combinaciones en dosis más altas, con el objetivo de seguir probando su desempeño terapéutico.