Empieza la cuenta regresiva: los problemas que enfrenta la UC a un mes de la inauguración del Claro Arena

La cuenta regresiva para el regreso de Universidad Católica a su casa ya está en marcha. Este miércoles, tras la puesta de sol en Santiago, la dirigencia de Cruzados celebró un nuevo hito en la construcción del Claro Arena, el estadio que reemplazará al antiguo San Carlos de Apoquindo. Se trató del acto de energización del recinto, en el que se encendieron por primera vez las luminarias de las tribunas Mario Lepe e Ignacio Prieto.

La imagen fue simbólica. La cancha completamente iluminada, con los trabajos aún en marcha y con directivos, autoridades y representantes de Enel —la empresa a cargo del suministro eléctrico— observando desde uno de los codos. “Hoy es una jornada muy importante para el Claro Arena. Estamos celebrando un hito muy necesario para este proyecto institucional que está a pocos días de concretarse y entrar en funcionamiento”, señaló Juan Tagle, presidente de Cruzados, durante el acto.

También se hizo un juego de luces en la cancha, mostrando el logo del Claro Arena, y en la tribuna Alberto Fouillioux, encendiendo la insignia de la UC. Claro que estos elementos, según aclaran desde el club, solo fueron para el evento. No es que la tribuna cuente con luces en de forma permanente.

En su intervención, el abogado también destacó el carácter sustentable del recinto: “Siempre creímos esencial contar con un partner del más alto nivel para la energía de nuestro estadio y junto a Enel estamos dando inicio oficial a un concepto moderno y sustentable para la energía que necesitará y también generará nuestra nueva casa. Estamos muy contentos de ver materializada esta alianza”.

La tribuna Alberto Fouillioux iluminada. JAVIER SALVO/PHOTOSPORT

Los plazos se acortan

Mientras la infraestructura avanza, la presión por cumplir los plazos se instala en la interna de Universidad Católica. La dirigencia se autoimpuso como fecha límite el inicio de la segunda rueda del Torneo Nacional para reinaugurar el recinto. El deseo es claro: dejar atrás la itinerancia que ha marcado el último año del club y volver a ejercer la localía en su propio estadio. Con eso, también esperan volver a competir en la Liga de Primera, ya que durante los últimos años la irregularidad se apoderó del equipo.

“Estamos con una ansiedad total. Los plazos que nosotros señalamos de la primera fecha de local que jugamos en la segunda rueda es al que seguimos apuntando. Es difícil. Llegó lluvia cuando estamos terminando la construcción de la cancha... estamos mirando el clima todos los días, pero creo que el estadio va a estar en condiciones para esa fecha”, reconoció Tagle en la reciente presentación de Daniel Garnero como nuevo entrenador.

El gran escollo, sin embargo, no pasa por las obras, que ya superan el 94% de avance. La traba principal está en la parte administrativa, con la recepción municipal. Una etapa clave para que el recinto pueda funcionar de manera oficial y que, hasta ahora, sigue en desarrollo.

“Lo que no tengo la seguridad que va a estar es la autorización municipal. La recepción que todo recinto requiere. Nosotros, la constructora y todos nuestros asesores estamos trabajando para fines de julio”, explicó el directivo.

En ese sentido, Tagle fue enfático en pedir colaboración de las autoridades para evitar dilaciones: “No pedimos nada fuera de la ley, ni que den una aprobación que no corresponda. Pedimos que no nos pidan cosas que no corresponden ni exigencias que no son propias de un proyecto de este tipo. Entiendan que se trata de un proyecto icónico. Hemos tenido esa recepción por parte del gobierno central y las autoridades. Necesitamos la aprobación final. Toda obra la necesita. Hago este llamado para seguir contando con esa colaboración. A veces cuando llega el momento de la firma aparecen dudas y otras peticiones”.

El Claro Arena, desde la altura, iluminado. JAVIER SALVO/PHOTOSPORT

Pese a las dudas sobre los permisos, en la ANFP no ven con especial preocupación el panorama. Descartan que haya existido comunicación con Universidad Católica por el tema. Si bien a inicios de temporada la UC tuvo problemas para asegurar su localía, en los últimos meses logró estabilizarse en Santa Laura. Sin embargo, la institución estudiantil busca evitar cualquier repetición de esos inconvenientes, sobre todo considerando que en el segundo semestre quieren instalarse en la lucha por la parte alta.

En su presentación, Garnero también reconoció que el Claro Arena fue una de sus motivaciones para firmar en la UC. “Católica, como la mayoría de los equipos que se hacen fuertes de local, son los que pelean títulos y si el nuevo estadio puede ayudar en eso, bienvenido”, dijo.

Fechas por cumplir

Uno de los elementos más novedosos del nuevo recinto cruzado es su superficie de juego. El Claro Arena tendrá pasto artificial. La instalación comenzó en mayo y, según informó el propio Tagle, la cancha debería estar completamente lista antes del 15 de julio.

Además de la superficie, el recinto contará con tecnología de punta, servicios para espectadores, prensa y jugadores, y una arquitectura que posiciona Claro Arena como uno de los estadios más modernos de Sudamérica. En ese contexto, es un hecho que el recinto debe estar entregado antes de los recitales ya anunciados para el segundo semestre.

En octubre se presenta Rod Stewart y en noviembre tocarán Miranda! y Los Fabulosos Cadillacs. Sin embargo, el más cercano está previsto para el 7 de septiembre, cuando Lionel Richie toque en el reducto estudiantil.