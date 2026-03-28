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    Muere José Rosenberg, fundador de Rosen, a los 92 años

    Nacido en Angol y formado en Temuco, convirtió un pequeño taller familiar de colchones en una de las compañías más reconocidas del país y con presencia internacional. Sus restos serán velados en la planta Rosen de Temuco.

    Por 
    Catalina Aliste
    Empresario fundador de Rosen fallece a los 92 años

    A los 92 años falleció este sábado José Rosenberg Villarroel, fundador de Rosen y uno de los nombres más emblemáticos del empresariado surgido desde regiones en Chile.

    La noticia fue informada por la propia compañía a través de un comunicado, en el que destacó su trayectoria como impulsor de una empresa que partió como un emprendimiento familiar en Temuco y terminó convirtiéndose en un holding internacional ligado a la industria mobiliaria.

    “Con profundo pesar, Rosen comunica el fallecimiento de su fundador José Rosenberg Villarroel, destacado empresario chileno y figura clave en el desarrollo de la industria del descanso en América Latina”, señaló la firma.

    De un galpón en Temuco a una marca continental

    La historia de Rosen comenzó en 1958, en un pequeño galpón de 50 metros cuadrados en calle Janequeo, en Temuco, donde la familia Rosenberg fabricaba colchones de manera artesanal, con una producción que en sus primeros años llegaba apenas a un colchón diario.

    Con los años, Rosen dejó de ser solo una fábrica de colchones y se convirtió en una marca ampliamente reconocida en Chile, con presencia en categorías como camas, muebles, ropa de cama y soluciones de descanso, además de una expansión sostenida en mercados de Sudamérica, como en Argentina, Bolivia, Perú y Colombia.

    Un nombre clave del empresariado regional

    Más allá del tamaño que alcanzó la marca, la figura de Rosenberg también fue leída durante años como la de un empresario ilustre de la industria desde regiones, particularmente desde el Sur del país.

    Esa trayectoria fue reconocida públicamente en 2008, cuando José Rosenberg y sus hermanos fundadores recibieron el Premio Hernán Briones al Emprendedor, otorgado por Sofofa, en reconocimiento a su aporte empresarial y al desarrollo de la compañía en Chile.

    Aunque siguió siendo una figura central en la identidad de la empresa, José Rosenberg ya había dado un paso al costado de la gestión directa.

    Según publicó Diario Financiero, el fundador se retiró formalmente del manejo de los negocios en diciembre de 2023, tras décadas vinculado al directorio y a la conducción del grupo familiar.

    Pese a ello, su nombre siguió teniendo peso dentro del relato corporativo de la marca. De hecho, en 2025 Rosen presentó en Londres una línea premium llamada “J. Rosenberg”, concebida como un homenaje a su fundador y como parte de la proyección internacional de la empresa.

    Los restos de José Rosenberg Villarroel serán velados este sábado y el domingo en la Planta Rosen de Temuco, mientras que la misa fúnebre se realizará el próximo lunes a las 16:00 horas en la Catedral de Temuco, según informó la empresa.

    Más sobre:José RosenbergSurTemucoPulso

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