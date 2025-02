Rosen expande su negocio a los recién nacidos

9 feb 2025 07:00 AM Tiempo de lectura: 6 minutos

Agustín Alfonso, gerente general de Rosen.

Baby Rosen se llama la nueva cadena del conglomerado de descanso y hogar que ya partió con dos tiendas en Santiago y con la que espera llegar a Perú y los demás países donde opera. Se trata del primer spin off del holding que controla la familia Rosenberg de Temuco, que vendió US$ 200 millones en 2024. Invirtieron US$ 3 millones en el nuevo negocio. Aquí, el gerente general del grupo, Agustín Alfonso, cuenta los detalles.