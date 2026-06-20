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    Irán envía delegación a Suiza para negociar con EE.UU. mientras crece tensión por estrecho de Ormuz

    El equipo iraní viajó a Suiza para conversaciones con Washington, mientras la Guardia Revolucionaria volvió a declarar cerrado el estrecho de Ormuz. Estados Unidos aseguró que el tránsito marítimo continúa.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Irán envía delegación a Suiza para negociar con EE.UU. mientras crece tensión por estrecho de Ormuz

    Una delegación de alto nivel de Irán viajó este sábado a Suiza para participar en conversaciones de paz con Estados Unidos, en medio de tensiones por el estrecho de Ormuz y nuevos enfrentamientos en Líbano.

    Según trascendió desde Reuters, el equipo iraní está encabezado por el jefe negociador Mohammad Baqer Qalibaf e incluye al ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araqchi, además de altos funcionarios de seguridad, del Banco Central y del sector petrolero.

    El vicepresidente estadounidense JD Vance también indicó que viajará próximamente para participar en reuniones. De acuerdo con Pakistán, país que ha mediado en el proceso, las conversaciones comenzarán este domingo.

    Las tratativas se producen luego de que Washington y Teherán acordaran un alto el fuego de 60 días mientras avanzan las negociaciones. El entendimiento forma parte de un acuerdo interino de 14 puntos, mediado por Pakistán y firmado esta semana por el Presidente estadounidense, Donald Trump, y el mandatario iraní, Masoud Pezeshkian.

    Irán envía delegación a Suiza para negociar con EE.UU. mientras crece tensión por estrecho de Ormuz. En la imagen, Masoud Pezeshkian.

    Tensión por el estrecho de Ormuz

    Pese al inicio del proceso diplomático, la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán declaró nuevamente cerrado el estrecho de Ormuz, una ruta clave para el transporte mundial de petróleo y gas.

    El organismo advirtió a las embarcaciones que no se acerquen a la zona, aludiendo a lo que calificó como crímenes israelíes en Líbano y a un incumplimiento estadounidense de los compromisos del alto el fuego.

    Sin embargo, el Comando Central de Estados Unidos sostuvo que 55 buques mercantes cruzaron el estrecho durante la jornada, transportando carga y más de 17 millones de barriles de petróleo hacia los mercados globales.

    Trump afirmó que no se cobrará peaje por el paso de embarcaciones durante ni después del alto el fuego, aunque dejó abierta la posibilidad de imponer uno si las conversaciones de paz fracasan.

    Irán envía delegación a Suiza para negociar con EE.UU. mientras crece tensión por estrecho de Ormuz. En la imagen, Donald Trump.

    Combates en Líbano

    Uno de los puntos para iniciar las conversaciones por 60 días es el cese de los combates en Líbano. Sin embargo, la tregua se mantiene frágil.

    Defensa Civil libanesa informó que 20 personas murieron por ataques israelíes durante el sábado, horas después de que entrara en vigor una tregua.

    Israel aseguró que respondió a ataques de Hezbolá, mientras que el grupo respaldado por Irán afirmó que no permitirá libertad de acción israelí en territorio libanés.

    Irán envía delegación a Suiza para negociar con EE.UU. mientras crece tensión por estrecho de Ormuz. En la imagen, soldados de Hezbolá.

    La agencia estatal libanesa NNA reportó ataques israelíes en el sur de Líbano y en el valle de la Bekaa, zonas consideradas bastiones de Hezbolá.

    Israel, que no forma parte del acuerdo entre Estados Unidos e Irán, sostuvo que seguirá actuando contra cualquier amenaza a sus fuerzas o a su territorio.

    Más sobre:IránEstrecho de OrmuzSuizaGuerraConflictoMedio OrienteEstados Unidos

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