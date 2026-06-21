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    Policía escocesa investiga eventuales ataques antimusulmanes en Edimburgo: cinco hombres fueron apuñalados

    Según primeros reportes, un hombre blanco de 36 años fue arrestado como sospechoso de agredir a diferentes personas, entre ellos dos individuos que salían de una mezquita local. El primer ministro británico, Keir Starmer, indicó que “parece estar motivado por el odio antimusulmán”.

    Por 
    Lya Rosen
    Policía de Escocia. Foto: Archivo.

    Detectives antiterroristas escoceses investigan diferentes ataques perpetrados en la capital Edimburgo, que dejaron cinco personas heridas y, al parecer, estaban dirigidos contra musulmanes, según informó la policía local este sábado.

    La fuerza policial del país europeo dio a conocer que un hombre de 36 años fue arrestado el viernes por la noche, alrededor de las 21.30 horas locales (17.30 de Chile), después de que se recibieran múltiples denuncias de ataques por apuñalamiento en el oeste y el norte de la ciudad.

    De acuerdo con la agencia Associated Press, la policía detalló que las víctimas -cinco hombres entre los 22 años y 39 años- sufrieron diversas lesiones y tres necesitaron de atención hospitalaria, aunque ninguna de las heridas fue considerada como potencialmente mortal.

    La organización benéfica Muslim Engagement and Development aseguró que varios de los heridos son musulmanes, mientras la Asociación Escocesa de Mezquitas (SAM, por su siglas en inglés) indicó que dos de los heridos fueron atacados tras asistir a las oraciones en su mezquita local.

    Diferentes medios británicos indicaron que un video publicado en redes sociales mostraba a un hombre sin camisa, portando un arma blanca, deambulando por una calle y golpeando la puerta de un restaurante en la capital escocesa.

    En otro video se veía supuestamente al mismo individuo en el suelo, gritando “estoy protegiendo al país de estos malditos musulmanes que violan a nuestras jóvenes hijas”, mientras era sujetado por un agente policial, como consignó Sky News.

    Este sábado el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, reaccionó en redes sociales a los ataques y la detención del sospechoso, afirmando que este “parece estar motivado por el odio antimusulmán”.

    No toleraré esto; se enfrentará a todo el peso de la ley”, dijo Starmer en una publicación en X, añadiendo: “mis pensamientos están con los heridos y agradezco a la policía y a los servicios de emergencia su respuesta”.

    Por su parte, la ministra del Interior británica, Shabana Mahmood, declaró estar “horrorizada por la noticia del ataque en Edimburgo”.

    “No hay lugar para el odio ni la violencia contra los musulmanes. Sé que eso no nos representa como país”, escribió en su cuenta en X.

    La subcomisaria de la Policía de Escocia, Catriona Paton, declaró que se trataba de un incidente “impactante” y que sus pensamientos estaban con los afectados.

    Para posteriormente señalar: “Quiero enviar un mensaje claro de apoyo a todas nuestras comunidades: no hay lugar para el racismo ni el odio por motivos religiosos en una Escocia que da lo mejor de sí cuando permanecemos unidos”.

    En horas de esta tarde, la fuerza policial escocesa informó que el hombre de 36 años fue “acusado en relación con varios incidentes ocurridos en Edimburgo el viernes 19 de junio de 2026″.

    “Se ha presentado un informe al fiscal y el individuo comparecerá ante el tribunal próximamente”, detalló.

    Más sobre:EscociaEdimburgoAtaquesAntimusulmánPolicíaHeridosKeir StarmerMundo

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