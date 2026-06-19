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    Anglo American designa nuevos gerentes generales en Los Bronces y El Soldado, con experiencia previa en Escondida

    El presidente ejecutivo de Anglo American en Chile, Patricio Hidalgo, dijo que “estos cambios reflejan la fortaleza de nuestro equipo y el talento que hemos desarrollado al interior de Anglo American".

    Matías VeraPor 
    Matías Vera
    Leopoldo Garrido asume en El Soldado y Felipe Rau en Los Bronces. Imagen tratada con IA.

    La minera Anglo American anunció esta tarde el arribo de dos nuevos gerentes generales para las minas Los Bronces y El Soldado.

    En Los Bronces asumirá como gerente general Felipe Rau, ingeniero civil industrial de la Universidad Católica y MBA, quien hasta la fecha se desempeñó en Anglo American en Londres y anteriormente ocupó el cargo de gerente general interino en la misma faena. Rau asumirá el 15 de julio. Rau tiene experiencia en minas de BHP, Escondida y Cerro Colorado.

    Por otro lado, en El Soldado ocupará el cargo de gerente general Leopoldo Garrido a partir del 1 de septiembre. El ingeniero civil en minas de la Universidad de Chile con un MBA, reemplazará a Paulina Jaramillo, quien hasta la fecha ocupa el cargo de gerenta general. Garrido fue gerente técnico en Los Bronces y, hasta la fecha, gerente de mina en El Soldado. También estuvo años antes en Escondida de BHP en distintos roles.

    Jaramillo fue designada como vicepresidenta de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente de la compañía. Quien actualmente ocupaba ese cargo, Benjamín Martinich, tomará nuevas responsabilidades en el comité ejecutivo de Anglo American en Chile.

    El presidente ejecutivo de Anglo American en Chile, Patricio Hidalgo, y quien asumirá como CEO en Collahuasi el 1 de julio, sostuvo que “estos cambios reflejan la fortaleza de nuestro equipo y el talento que hemos desarrollado al interior de Anglo American. Agradezco a Carlos Espinoza por su liderazgo y contribución a Los Bronces, y a Benjamín Martinich por el trabajo realizado, experiencia que seguirá aportando desde sus nuevas responsabilidades”.

    Además, felicitó a “Paulina Jaramillo, Felipe Rau y Leopoldo Garrido por asumir estos nuevos desafíos. Estoy seguro de que su conocimiento y liderazgo serán fundamentales para cumplir los objetivos trazados y seguir aportando al desarrollo de la minería y de nuestro país”.

    Más sobre:Anglo AmericanEjecutivosFelipe RauLeopoldo Garrido

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