Detienen a sujeto por maltrato animal en Caracautín: tenía 19 perros y gatos con signos de desnutrición

Carabineros detuvo el pasado viernes a un hombre de 64 años por su responsabilidad en el delito de maltrato animal tras un operativo realizado en la comuna de Caracautín, Región de la Araucanía.

El procedimiento policial se realizó partir de reiteradas denuncias de los vecinos, quienes alertaron la la presencia de animales en malas condiciones en un domicilio de la población Las Raíces de la comuna.

Según detalló el teniente Matías Guevara, Carabineros acudió al lugar e ingresaron a la vivienda del hombre, quien tenía 14 perros y cinco gatos, “los cuales presentaban evidentes signos de desnutrición, higiene y cuidado veterinario”.

Ante la situación, los uniformados detuvieron al propietario de la vivienda y, en colaboración con el Departamento de Tenencia Responsable del municipio, rescataron a los 19 animales para su resguardo.

El hombre enfrentará este sábado su control de detención para ser formalizado por maltrato animal.

En tanto, los perros y gatos fueron entregados a distintas agrupaciones de Curacautín para su cuarentena y posterior rehabilitación.