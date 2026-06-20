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    Amplían detención de imputado por femicidio íntimo en Río Claro: fue hallado con rastros de sangre

    El crimen ocurrió durante la mañana de este sábado en el sector de Cumpeo. El imputado seguirá detenido hasta el martes, mientras se realizan diligencias como la búsqueda del arma homicida y la autopsia de la víctima.

    Por 
    Felipe Rivera
    Amplían detención de imputado por femicidio íntimo en Río Claro: fue hallado con rastros de sangre DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    El Juzgado de Garantía de Talca amplió hasta el próximo martes la detención del imputado por el femicidio íntimo de una mujer ocurrido durante la mañana de este sábado en la comuna de Río Claro, Región del Maule.

    El crimen se registró cerca de las 5:45 horas en el sector de Cumpeo, donde la víctima murió tras ser atacada con un arma blanca.

    Según informó el fiscal José Manuel Varela, el imputado fue detenido alrededor de las 6:00 horas y corresponde a la pareja y conviviente de la víctima. El persecutor detalló que el hombre fue sorprendido por personal de Carabineros con rastros de sangre en su cuerpo y en sus zapatillas.

    “Se controló la detención contra un imputado, quien fue puesto en dicha calidad procesal hoy a las 6 de la mañana en el sector de Cumpeo, en la comuna de Río Claro, por su autoría en un femicidio íntimo ocurrido a las 5:45 horas aproximadamente”, señaló el fiscal.

    Tras el hecho, Varela se constituyó en el sitio del suceso y encargó las diligencias a la Brigada de Homicidios de la PDI, que quedó a cargo de reunir nuevos antecedentes para esclarecer la dinámica del crimen.

    La ampliación de la detención fue decretada por el máximo plazo legal de tres días, con el objetivo de realizar diligencias pendientes. Entre ellas, la Fiscalía busca hallar el arma homicida, tomar declaración a testigos del entorno familiar y esperar el resultado de la autopsia del Servicio Médico Legal.

    El imputado volverá a comparecer el próximo martes, instancia en la que la Fiscalía deberá formalizar la investigación.

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