Universidad Austral cierra investigación interna y sanciona a cuatro estudiantes por agresión a ministra Lincolao

La Universidad Austral de Chile (UACh) anunció el cierre de los procesos disciplinarios internos en contra de los cuatro estudiantes involucrados en la agresión que sufrió la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, durante una actividad académica el pasado abril.

A través de un comunicado, la institución académica señaló que “la investigación interna comprobó la participación de cuatro estudiantes de la universidad en los referidos acontecimientos y se dispuso la suspensión académica según su grado de responsabilidad".

En concreto, uno de los estudiantes fue sancionado con tres semestres de suspensión, otro con dos semestres, mientras que dos alumnos recibieron una suspensión de un semestre , resoluciones que ya fueron notificadas a cada uno de los alumnos.

El episodio ocurrió el pasado 8 de abril cuando la ministra de Ciencia visitó la Universidad Austral en el marco de actividades académicas. En la instancia, un grupo de estudiantes increpó a la autoridad, quien recibió empujones, insultos y tuvo que permanecer escondida por dos horas dentro del Aula Magna de la institución.

El caso derivó, además, en una investigación penal por atentado contra de la ministra Lincolao.

En ese sentido, la UACh sostuvo que “lo que nos define como institución no son los momentos en que todo transcurre sin conflicto, sino la forma en que enfrentamos las dificultades. La universidad tiene una historia construida sobre el rigor académico, el pensamiento crítico y el compromiso genuino con el sur de Chile y el país”.

“Esos atributos no están en cuestión; al contrario, nos orientan en las tareas que vienen, tales como el fortalecimiento de los espacios de convivencia universitaria y de nuestros reglamentos, con el fin de afianzar una cultura interna de diálogo, respeto y tolerancia", agregó la institución en el comunicado.