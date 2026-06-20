SUSCRÍBETE 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Universidad Austral cierra investigación interna y sanciona a cuatro estudiantes por agresión a ministra Lincolao

    Uno de los estudiantes fue sancionado con tres semestres de suspensión, otro con dos semestres, mientras que dos alumnos recibieron una suspensión de un semestre.

    Por 
    Javiera Ortiz
    Universidad Austral cierra investigación interna y sanciona a cuatro estudiantes por agresión a ministra Lincolao. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    La Universidad Austral de Chile (UACh) anunció el cierre de los procesos disciplinarios internos en contra de los cuatro estudiantes involucrados en la agresión que sufrió la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, durante una actividad académica el pasado abril.

    A través de un comunicado, la institución académica señaló que “la investigación interna comprobó la participación de cuatro estudiantes de la universidad en los referidos acontecimientos y se dispuso la suspensión académica según su grado de responsabilidad".

    En concreto, uno de los estudiantes fue sancionado con tres semestres de suspensión, otro con dos semestres, mientras que dos alumnos recibieron una suspensión de un semestre, resoluciones que ya fueron notificadas a cada uno de los alumnos.

    El episodio ocurrió el pasado 8 de abril cuando la ministra de Ciencia visitó la Universidad Austral en el marco de actividades académicas. En la instancia, un grupo de estudiantes increpó a la autoridad, quien recibió empujones, insultos y tuvo que permanecer escondida por dos horas dentro del Aula Magna de la institución.

    El caso derivó, además, en una investigación penal por atentado contra de la ministra Lincolao.

    En ese sentido, la UACh sostuvo que “lo que nos define como institución no son los momentos en que todo transcurre sin conflicto, sino la forma en que enfrentamos las dificultades. La universidad tiene una historia construida sobre el rigor académico, el pensamiento crítico y el compromiso genuino con el sur de Chile y el país”.

    “Esos atributos no están en cuestión; al contrario, nos orientan en las tareas que vienen, tales como el fortalecimiento de los espacios de convivencia universitaria y de nuestros reglamentos, con el fin de afianzar una cultura interna de diálogo, respeto y tolerancia", agregó la institución en el comunicado.

    Lee también:

    Más sobre:Ximena LincolaoMinistra de CienciasUniversidad Austral de ChileUAChagresión

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “No habrá peajes en Ormuz”: Trump asegura libre tránsito por 60 días y amenaza con cobros si fracasa acuerdo con Irán

    Islandia reanuda la caza de ballenas tras dos años de pausa y en medio de protestas

    Amplían detención de imputado por femicidio íntimo en Río Claro: fue hallado con rastros de sangre

    “Mi popularidad no es asunto tuyo”: Meloni responde a Trump tras nuevas críticas

    Organizadores cifran en cerca de 5 mil los asistentes a marcha propalestina en Santiago

    Tormentas eléctricas durante este sábado: revisa qué regiones abarcan

    Lo más leído

    1.
    Devuelven a Bolivia a los cinco militares detenidos en la frontera de Colchane: les abrirán sumario informativo militar

    Devuelven a Bolivia a los cinco militares detenidos en la frontera de Colchane: les abrirán sumario informativo militar

    2.
    Casi 500 documentos por más de $ 2.300 millones: Fiscalía captura a “el Mentor”, el mayor emisor de facturas falsas de La Araucanía

    Casi 500 documentos por más de $ 2.300 millones: Fiscalía captura a “el Mentor”, el mayor emisor de facturas falsas de La Araucanía

    3.
    Tras acciones por reconstrucción en El Olivar: Poduje anticipa nuevas denuncias en tres Serviu regionales

    Tras acciones por reconstrucción en El Olivar: Poduje anticipa nuevas denuncias en tres Serviu regionales

    4.
    Juzgado civil de Valparaíso pide informe de una perito ingeniero o constructor civil en pugna por demolición de casas en El Olivar

    Juzgado civil de Valparaíso pide informe de una perito ingeniero o constructor civil en pugna por demolición de casas en El Olivar

    5.
    Reformalizarán por femicidio íntimo a tío de joven asesinada en Temuco: peritajes confirmarían ataque sexual

    Reformalizarán por femicidio íntimo a tío de joven asesinada en Temuco: peritajes confirmarían ataque sexual

    6.
    Sismo de menor intensidad se percibe en las regiones de Valparaíso, Metropolitana y de O’Higgins

    Sismo de menor intensidad se percibe en las regiones de Valparaíso, Metropolitana y de O’Higgins

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Túnez vs. Japón en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Túnez vs. Japón en TV y streaming

    Tormentas eléctricas durante este sábado: revisa qué regiones abarcan

    Tormentas eléctricas durante este sábado: revisa qué regiones abarcan

    Dónde y a qué hora ver a Ecuador vs. Curazao en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Ecuador vs. Curazao en TV y streaming

    Amplían detención de imputado por femicidio íntimo en Río Claro: fue hallado con rastros de sangre
    Chile

    Amplían detención de imputado por femicidio íntimo en Río Claro: fue hallado con rastros de sangre

    Universidad Austral cierra investigación interna y sanciona a cuatro estudiantes por agresión a ministra Lincolao

    Dónde y a qué hora ver a Túnez vs. Japón en TV y streaming

    La reforma al mercado de capitales que prepara el gobierno y las propuestas de los expertos
    Negocios

    La reforma al mercado de capitales que prepara el gobierno y las propuestas de los expertos

    La amenaza productiva del “Súper Niño”

    Lo que el trillion de Elon no puede comprar

    Este sencillo truco puede ayudarte a aliviar el dolor de espalda al dormir, según expertos
    Tendencias

    Este sencillo truco puede ayudarte a aliviar el dolor de espalda al dormir, según expertos

    Por qué ser el hijo menor tiene más desventajas frente a los hermanos mayores, según distintos estudios

    Steven D. Shaw, experto en IA: “La rendición cognitiva por la inteligencia artificial está ocurriendo”

    DT de Países Bajos respira tras golear a Suecia: “Había cierta presión; no quieres que todo se decida en la última jornada”
    El Deportivo

    DT de Países Bajos respira tras golear a Suecia: “Había cierta presión; no quieres que todo se decida en la última jornada”

    Países Bajos pisa fuerte: aplasta a Suecia y da un gran paso para avanzar de ronda en el Mundial

    En vivo: la UC visita a Deportes Copiapó en su primer duelo de la Copa Chile 2026

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados
    Tecnología

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

    Exejecutivo de la compañía FaroLatino responde a querella en su contra: “Los hechos afirmados son falsos”
    Cultura y entretención

    Exejecutivo de la compañía FaroLatino responde a querella en su contra: “Los hechos afirmados son falsos”

    Alejandra Valenzuela es designada como nueva directora del Centro Cultural La Moneda

    Muere James Burrows, cocreador de Cheers y director clave de Friends, Frasier y Will & Grace

    Islandia reanuda la caza de ballenas tras dos años de pausa y en medio de protestas
    Mundo

    Islandia reanuda la caza de ballenas tras dos años de pausa y en medio de protestas

    “Mi popularidad no es asunto tuyo”: Meloni responde a Trump tras nuevas críticas

    Organizadores cifran en cerca de 5 mil los asistentes a marcha propalestina en Santiago

    Salomé Martínez: “Hoy el sistema les dice a los estudiantes que pueden elegir qué estudiar, pero en la práctica eso no siempre ocurre”
    Paula

    Salomé Martínez: “Hoy el sistema les dice a los estudiantes que pueden elegir qué estudiar, pero en la práctica eso no siempre ocurre”

    Quien quiere, ¿puede?: por qué la salud no es solo una cuestión de voluntad

    Datos Paula: dónde comer sin gluten en Santiago