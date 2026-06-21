Ucrania: cinco muertos y once heridos dejan ataques rusos en la ciudad de Zaporiyia

Al menos cinco personas murieron y once han resultado heridas tras el último ataque aéreo ruso sobre la región ucraniana de Zaporiyia, al sureste del país, según informaron autoridades locales.

“Ya son cinco los fallecidos y once los heridos: aumenta el número de víctimas a causa del ataque enemigo contra Zaporiyia. Se ha recuperado el cadáver de una mujer de entre los escombros de una vivienda particular. De este modo, el número de fallecidos asciende a cinco. Once personas han necesitado asistencia médica”, reportó el gobernador militar de Zaporiyia, Iván Fedorov, en una publicación en sus redes sociales.

A la vez, añadió que especialistas de las administraciones estatales están trabajando sobre el terreno para documentar la destrucción y los ataques rusos.

Según las autoridades policiales, el Ejército ruso habría utilizado 10 bombas aéreas que han impactado en las carreteras de la ciudad, dejando así dos víctimas que se desplazaban en coche, otras dos que se encontraban en los alrededores de un centro comercial y una última de la cual se recuperó el cuerpo de entre los escombros de un garaje.

“Los rusos también han atacado un club hípico. Han muerto dos caballos y otros cinco han resultado heridos. Se está evaluando el alcance total de los daños. Están trabajando agentes de policía, equipos de rescate, voluntarios y los servicios municipales competentes”, apuntó la Policía local.