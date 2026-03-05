SUSCRÍBETE
    José Manuel Silva y la permisología: “Va a ser la prueba de fuego de los ministerios”

    En conversación con Pulso, el director de inversiones de LarrainVial Asset Management abordó las repercusiones de la inestabilidad internacional, la situación económica local y los desafíos para el próximo gobierno.

    Andrés ParraPor 
    Andrés Parra
    José Manuel Silva, director de inversiones de LarrainVial Asset Management.

    José Manuel Silva, director de inversiones de LarrainVial Asset Management, analizó el escenario económico tras su participación en la 20ª edición del seminario Mercados Globales organizado este martes por LarrainVial, donde fue panelista junto con el académico Daniel Mansuy y la decana María José Naudon. En conversación con Pulso, el ejecutivo abordó las repercusiones de la inestabilidad global y la situación local, proyectando oportunidades estratégicas para la región.

    Respecto al actual conflicto en Medio Oriente entre EE.UU.-Israel e Irán, Silva planteó que la principal restricción para una guerra prolongada es el factor económico, señalando que “la guerra moderna es carísima”. A su juicio, naciones como Irán enfrentan limitaciones para sostener la confrontación, afirmando que “no tengo la sensación de que ellos tengan la capacidad de aguantar muchas semanas a este ritmo”. No obstante, advirtió que la incertidumbre está en el posible involucramiento de otros países que pudieran asistir a Teherán.

    Sobre el rol de las potencias globales, el ejecutivo manifestó que es incierta una intervención de China por lo complejo de su posición, dado que “importa una parte importante del petróleo que viene del estrecho de Ormuz”. A su vez, descartó una intervención directa de Rusia debido a su compromiso en el frente ucraniano.

    En cuanto a la posición de Estados Unidos, Silva destacó que el país norteamericano tiene una ventaja estratégica gracias a la revolución del shale de las últimas dos décadas, lo que lo ha convertido en el mayor productor de petróleo. “Estados Unidos hoy es prácticamente autosuficiente”, explicó, añadiendo que cuenta además con el respaldo de las producciones canadiense y venezolana.

    Al analizar el mercado de capitales chileno, Silva recordó que la plaza local tuvo un desempeño “espectacular en 2025”, lo que condiciona las expectativas para este año, que a su juicio “no será tan bueno como el anterior”. El ejecutivo indicó que gran parte de las noticias positivas, como el cambio en el ciclo político y el alza en el precio del cobre, ya están contempladas en los precios de las acciones. Ante este panorama, sugirió que el mercado local necesita nuevos catalizadores para mantener su dinamismo.

    Un factor positivo del mercado que destacó Silva es el aumento sustancial en los flujos de inversión hacia mercados emergentes y Latinoamérica, tendencia que se observaba desde antes del inicio del conflicto reciente. El ejecutivo planteó que, si la tendencia no se interrumpe por la guerra, la región podría verse beneficiada por su estabilidad, alejada de las hostilidades internacionales. “Mucha gente está diciendo que en Latinoamérica no hay guerras, hay otros problemas, pero no hay guerras”, comentó.

    Sin embargo, Silva señaló que el impacto del conflicto no es positivo para Chile debido a su dependencia energética. “Chile es el país que más se perjudica por esta noticia”, afirmó, respecto del alza del petróleo, contrastándolo con los demás países de la región como Brasil, Argentina, Colombia o México, para los que el incremento del precio del crudo significa un beneficio económico. No obstante, esta presión negativa se ve parcialmente compensada por el rally en los precios de metales que exporta Chile como el cobre, oro y litio.

    En cuanto a la inversión doméstica, identificó a la minería como el principal receptor de la inversión extranjera, destacando que los proyectos en este sector generan un “encadenamiento hacia el resto de la economía”, toda vez que nuevas minas demandan una inversión sustancial en infraestructura que eventualmente se traduce en mejores salarios y un mayor consumo en regiones mineras.

    Consultado sobre el sector inmobiliario, que viene de enfrentar una de sus peores crisis, Silva describió la situación actual como un repunte “bien débil”, manifestando que la recuperación dependerá de la gestión del gobierno en materia de permisología. Según el ejecutivo, la clave para retomar el crecimiento inmobiliario está en la voluntad política para agilizar reglamentos y dictámenes de los ministerios.

    Silva profundizó en este tema, enfatizando que la gestión para simplificar estos procesos será “la prueba de fuego de los ministerios”, ya que es necesario tener voluntad política y capacidad técnica, apuntando a que los reglamentos pueden ser tan complejos que no logren discernir “qué es lo que tienen que cortar y qué no”.

    Sobre las metas de crecimiento del PIB del país, dijo que Chile debería aspirar a retomar niveles entre 3,5% y 3,8%, lo que generaría una recaudación fiscal sustancial. Respaldando esta tesis, el ejecutivo recordó la experiencia histórica durante las primeras dos décadas tras el retorno a la democracia, periodo en el cual la recaudación tributaria se duplicó cada diez años por la expansión económica.

