    Andes Iron aborda fallo de la Corte de Apelaciones por Dominga: “Uno de los casos icónicos de la permisología en Chile”

    La empresa minera a cargo del proyecto en La Higuera resaltó que el fallo es “estrictamente procedimental y no se pronuncia ”sobre la validez técnica y ambiental del proyecto”.

    Joaquín Barrientos 
    Joaquín Barrientos

    Andes Iron, empresa a cargo del proyecto minero en Dominga, se refirió este domingo al fallo emitido por la Corte de Apelaciones de Antofagasta que anuló el fallo del Primer Tribunal Ambiental de febrero de 2025, que obligaba al Comité de Ministros a realizar una nueva evaluación del proyecto.

    A través de un comunicado, la empresa expreso su “sorpresa y desilusión” frente al fallo. “Llevamos 12 años en tramitación siendo uno de los casos icónicos de la permisología en Chile que sigue sin solución. No obstante, queremos ser claros al afirmar que en ningún caso esta decisión nos desanima ni altera nuestra convicción de seguir adelante con el Proyecto Dominga”, comenzaron señalando.

    En el texto enfatizaron que la determinación de la Corte de Apelaciones es “estrictamente procedimental y no se pronuncia ”sobre la validez técnica y ambiental del proyecto”.

    Tras ello resaltan que el proyecto “ha superado rigurosas revisiones” y que “la justicia ambiental y todos los procesos ambientales han señalado que Dominga cumple con la normativa”.

    Además, señalan que la resolución trata sobre la determinación del Tribunal Ambiental en febrero de 2025 y no a la expresada en diciembre de 2024, en la que dicen “declaró nulo lo resuelto por el Comité de Ministros por considerarlo ilegal”.

    “Andes Iron analizará con detención todas las alternativas jurídicas que la institucionalidad contempla, convencidos de que el fallo de la Corte de Apelaciones no está respaldado ni por el fallo de la Corte Suprema de septiembre de 2025 ni por la legislación aplicable”, agregan al respecto.

    Para concluir, refuerzan su “compromiso con el desarrollo sostenible, promoviendo el empleo local y el progreso de la Región de Coquimbo y de Chile, cuidando el medioambiente. Seguiremos trabajando con transparencia, diálogo y apego estricto a la normativa”.

