    Nacional

    Tras fallo judicial: Gobierno destaca rechazo del Comité de Ministros al proyecto Dominga

    La ministra Maisa Rojas remarcó que "actuando dentro del ámbito de su competencia, las instituciones funcionan", luego de conocerse que la Corte de Apelaciones anuló de oficio un procedimiento -vinculado al caso- que no estaba contemplado por la ley.

    Por 
    Sebastián Yeza
    Tras fallo judicial: Gobierno destaca rechazo del Comité de Ministros al proyecto Dominga

    La ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, abordó la decisión de la Corte de Apelaciones de Antofagasta respecto al proyecto Dominga.

    “La Corte de Apelaciones de Antofagasta se ha pronunciado en un fallo unánime aclarando las competencias de cada institución en materia ambiental”, señaló la secretaria de Estado al respecto.

    “Esto implica que el proyecto Dominga se encuentra rechazado en base a la decisión del Comité de Ministros de enero del 2025. Además, confirma lo que hemos venido planteando, el Comité de Ministros dio cumplimiento al fallo del Primer Tribunal Ambiental de diciembre del 2024 y que actuando dentro del ámbito de su competencia, las instituciones funcionan”, sumó la titular de Medio Ambiente.

    Lo establecido por el tribunal

    En un fallo unánime de la Segunda Sala del tribunal de alzada -integrada por los ministros Dinko Franulic Cetinic, Eric Sepúlveda Casanova y Jaime Rojas Mundaca-, se resolvió anular de oficio todo lo obrado en el procedimiento de cumplimiento incidental, dictado por el Primer Tribunal Ambiental en el marco del caso del proyecto minero-portuario, al estimar que dicho procedimiento fue aplicado en una situación no prevista por la ley.

    En esa línea, la Corte de Apelaciones sostuvo que la sentencia dictada por el tribunal ambiental, en febrero de 2025, no reunía los requisitos para ser objeto de ejecución.

    Al respecto, el tribunal explicó que la resolución que se pretendía ejecutar no estableció derechos a favor de ninguna de las partes ni tampoco resolvió la calificación ambiental del proyecto. Al mismo tiempo, precisó que la sentencia no confirmó ni revocó lo resuelto por el Comité de Ministros, por lo que anuló su decisión y ordenó un nuevo pronunciamiento.

    Por lo anterior, el tribunal de alzada concluyó que se aplicó un procedimiento de ejecución a un caso no contemplado por la ley, lo cual configuró un vicio procesal que debía ser corregido de oficio.

    Adicionalmente, se agregó que es improcedente que una Corte de apelaciones, al conocer un recurso relacionado con el cumplimiento de lo resuelto, se pronuncie sobre materias esenciales del proceso de evaluación ambiental, como los límites y competencias de las autoridades que intervienen en el proceso.

    El proyecto Dominga, de la firma Andes Iron, pretende explotar hierro y cobre en la comuna de La Higuera, Región de Coquimbo; e incluye la construcción de una mina a rajo abierto, un puerto y una planta desalinizadora. La iniciativa ha sido objeto de críticas de parte de organizaciones medioambientales, por su cercanía con la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt.

