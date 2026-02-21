Proyecto Dominga: Corte de Antofagasta anula resolución que buscaba forzar cumplimiento de fallo ambiental

La Corte de Apelaciones de Antofagasta resolvió anular de oficio todo lo obrado en el procedimiento de cumplimiento incidental dictado por el Primer Tribunal Ambiental en el marco del caso del Proyecto Dominga, al estimar que dicho procedimiento fue aplicado a una situación no prevista por la ley.

La decisión fue adoptada de manera unánime por la Segunda Sala del tribunal de alzada, integrada por los ministros Dinko Franulic Cetinic, Eric Sepúlveda Casanova y Jaime Rojas Mundaca.

Anulación del procedimiento de cumplimiento

En su resolución, la Corte de Antofagasta sostuvo que la sentencia dictada por el Primer Tribunal Ambiental en febrero de 2025 no reunía los requisitos necesarios para ser objeto de ejecución. Según el fallo, los artículos 174 y 175 del Código de Procedimiento Civil establecen que solo son ejecutables las sentencias definitivas o interlocutorias firmes que declaren un derecho a favor de quien lo invoca, condición que —indicó— no se cumple en este caso.

El tribunal explicó que la resolución que se pretendía ejecutar no estableció derechos a favor de ninguna de las partes ni resolvió la calificación ambiental del proyecto. En ese sentido, precisó que dicha sentencia no confirmó ni revocó lo resuelto por el Comité de Ministros, sino que anuló su decisión y ordenó un nuevo pronunciamiento del órgano recurrido, manteniendo abierta la tramitación del proceso.

A partir de estos antecedentes, la Corte concluyó que se aplicó un procedimiento de ejecución a un caso no contemplado por la ley, lo que configuró un vicio procesal que debía ser corregido de oficio, conforme a los artículos 83 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

La resolución agrega que resulta improcedente que una Corte de Apelaciones, al conocer un recurso relacionado con el cumplimiento de lo resuelto, se pronuncie sobre materias esenciales del proceso de evaluación ambiental, como los límites y competencias de las autoridades que intervienen en dicho procedimiento.

Por estas consideraciones, el tribunal resolvió anular íntegramente el procedimiento de cumplimiento incidental seguido ante el Primer Tribunal Ambiental, declarando improcedente su aplicación atendida la naturaleza jurídica de la resolución dictada en alzada.

Contexto del fallo

Este fallo se conoce luego de que la Corte Suprema declarara inadmisibles los recursos de casación en la forma y en el fondo presentados por el Gobierno, a través del Servicio de Evaluación Ambiental, y por organizaciones ambientalistas.

En esa oportunidad, la Tercera Sala del máximo tribunal determinó que no existía una sentencia definitiva, ya que la resolución impugnada no resolvió el fondo del asunto ni puso término a la instancia, al limitarse a anular la decisión del Comité de Ministros y ordenar un nuevo pronunciamiento.

Desde organizaciones ambientalistas, el coordinador jurídico de FIMA, Marcos Emilfork, señaló que dicha resolución no implica una decisión definitiva sobre el proyecto. En tanto, desde Andes Iron, titular de Dominga, indicaron que en el ámbito judicial solo quedaba pendiente una discusión de carácter procesal ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta, relativa precisamente al cumplimiento incidental.

Antecedentes del proyecto Dominga

El proyecto Dominga contempla la explotación de hierro y cobre en la comuna de La Higuera, en la Región de Coquimbo, e incluye la construcción de una mina a rajo abierto, un puerto y una planta desalinizadora.

La iniciativa ha generado controversia debido a su cercanía con la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, zona de alta biodiversidad marina.

El proyecto ha sido objeto de múltiples decisiones administrativas y judiciales desde 2017, incluyendo rechazos y aprobaciones por parte de organismos ambientales, así como diversas acciones judiciales que mantienen el caso en tramitación.