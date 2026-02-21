SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Proyecto Dominga: Corte de Antofagasta anula resolución que buscaba forzar cumplimiento de fallo ambiental

    El tribunal explicó que la resolución que se pretendía ejecutar no estableció derechos a favor de ninguna de las partes ni resolvió la calificación ambiental del proyecto.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Proyecto Dominga: Corte de Apelaciones de Antofagasta anula resolución que buscaba forzar cumplimiento de fallo ambiental

    La Corte de Apelaciones de Antofagasta resolvió anular de oficio todo lo obrado en el procedimiento de cumplimiento incidental dictado por el Primer Tribunal Ambiental en el marco del caso del Proyecto Dominga, al estimar que dicho procedimiento fue aplicado a una situación no prevista por la ley.

    La decisión fue adoptada de manera unánime por la Segunda Sala del tribunal de alzada, integrada por los ministros Dinko Franulic Cetinic, Eric Sepúlveda Casanova y Jaime Rojas Mundaca.

    Anulación del procedimiento de cumplimiento

    En su resolución, la Corte de Antofagasta sostuvo que la sentencia dictada por el Primer Tribunal Ambiental en febrero de 2025 no reunía los requisitos necesarios para ser objeto de ejecución. Según el fallo, los artículos 174 y 175 del Código de Procedimiento Civil establecen que solo son ejecutables las sentencias definitivas o interlocutorias firmes que declaren un derecho a favor de quien lo invoca, condición que —indicó— no se cumple en este caso.

    El tribunal explicó que la resolución que se pretendía ejecutar no estableció derechos a favor de ninguna de las partes ni resolvió la calificación ambiental del proyecto. En ese sentido, precisó que dicha sentencia no confirmó ni revocó lo resuelto por el Comité de Ministros, sino que anuló su decisión y ordenó un nuevo pronunciamiento del órgano recurrido, manteniendo abierta la tramitación del proceso.

    A partir de estos antecedentes, la Corte concluyó que se aplicó un procedimiento de ejecución a un caso no contemplado por la ley, lo que configuró un vicio procesal que debía ser corregido de oficio, conforme a los artículos 83 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

    Proyecto Dominga: Corte de Apelaciones de Antofagasta anula resolución que buscaba forzar cumplimiento de fallo ambiental

    La resolución agrega que resulta improcedente que una Corte de Apelaciones, al conocer un recurso relacionado con el cumplimiento de lo resuelto, se pronuncie sobre materias esenciales del proceso de evaluación ambiental, como los límites y competencias de las autoridades que intervienen en dicho procedimiento.

    Por estas consideraciones, el tribunal resolvió anular íntegramente el procedimiento de cumplimiento incidental seguido ante el Primer Tribunal Ambiental, declarando improcedente su aplicación atendida la naturaleza jurídica de la resolución dictada en alzada.

    Contexto del fallo

    Este fallo se conoce luego de que la Corte Suprema declarara inadmisibles los recursos de casación en la forma y en el fondo presentados por el Gobierno, a través del Servicio de Evaluación Ambiental, y por organizaciones ambientalistas.

    En esa oportunidad, la Tercera Sala del máximo tribunal determinó que no existía una sentencia definitiva, ya que la resolución impugnada no resolvió el fondo del asunto ni puso término a la instancia, al limitarse a anular la decisión del Comité de Ministros y ordenar un nuevo pronunciamiento.

    Desde organizaciones ambientalistas, el coordinador jurídico de FIMA, Marcos Emilfork, señaló que dicha resolución no implica una decisión definitiva sobre el proyecto. En tanto, desde Andes Iron, titular de Dominga, indicaron que en el ámbito judicial solo quedaba pendiente una discusión de carácter procesal ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta, relativa precisamente al cumplimiento incidental.

    Prevista para 2027 y basada en la de El Salvador: cómo es la megacárcel impulsada por Colombia MARIO TELLEZ

    Antecedentes del proyecto Dominga

    El proyecto Dominga contempla la explotación de hierro y cobre en la comuna de La Higuera, en la Región de Coquimbo, e incluye la construcción de una mina a rajo abierto, un puerto y una planta desalinizadora.

    La iniciativa ha generado controversia debido a su cercanía con la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, zona de alta biodiversidad marina.

    El proyecto ha sido objeto de múltiples decisiones administrativas y judiciales desde 2017, incluyendo rechazos y aprobaciones por parte de organismos ambientales, así como diversas acciones judiciales que mantienen el caso en tramitación.

    Proyecto Dominga: Corte de Apelaciones de Antofagasta anula resolución que buscaba forzar cumplimiento de fallo ambiental
    Más sobre:AntofagastaProyecto DomingaCorte de ApelacionesCorte SupremaAnulación

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Por robo de cables y luminarias: tres imputados quedan con medidas cautelares en Puerto Montt

    Ucrania ataca fábrica de misiles rusos a más de mil kilómetros de Moscú

    Investigan homicidio de joven de 18 años en Puente Alto

    Suecia y Serbia instan a sus ciudadanos a salir de Irán ante especulaciones de un inminente ataque militar estadounidense

    Al menos 12 personas murieron tras ataques israelís en el Líbano

    “Monasterio 2.0″: operativo interinstitucional en cárcel de Valdivia deja siete detenidos

    Lo más leído

    1.
    El regreso de los turistas rusos a Chile

    El regreso de los turistas rusos a Chile

    2.
    El ambicioso plan de Aramark al 2030, ahora de la mano de Vendomática

    El ambicioso plan de Aramark al 2030, ahora de la mano de Vendomática

    3.
    Superintendencia de Pensiones propone 15 fondos generacionales para reemplazar a los multifondos

    Superintendencia de Pensiones propone 15 fondos generacionales para reemplazar a los multifondos

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Cuánto costará y desde cuándo se hará efectiva el alza a la tarifa del transporte público

    Cuánto costará y desde cuándo se hará efectiva el alza a la tarifa del transporte público

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Newcastle por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Newcastle por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Osasuna vs. Real Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Osasuna vs. Real Madrid en TV y streaming

    Cuánto costará y desde cuándo se hará efectiva el alza a la tarifa del transporte público
    Chile

    Cuánto costará y desde cuándo se hará efectiva el alza a la tarifa del transporte público

    Por robo de cables y luminarias: tres imputados quedan con medidas cautelares en Puerto Montt

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Newcastle por la Premier League

    Proyecto Dominga: Corte de Antofagasta anula resolución que buscaba forzar cumplimiento de fallo ambiental
    Negocios

    Proyecto Dominga: Corte de Antofagasta anula resolución que buscaba forzar cumplimiento de fallo ambiental

    CEO de minera de oro Gold Fields: “Chile es el primer país donde quisiéramos avanzar con proyectos”

    El ambicioso plan de Aramark al 2030, ahora de la mano de Vendomática

    El estudio masivo que reveló si el ayuno intermitente puede provocar cansancio mental y otros perjuicios
    Tendencias

    El estudio masivo que reveló si el ayuno intermitente puede provocar cansancio mental y otros perjuicios

    ¿Con negra o blanca? Así preparan la piscola los chilenos, según una encuesta

    “El dolor perdura”: Gisèle Pelicot publica sus memorias tras sobrevivir el ataque de su esposo y más de 50 hombres

    En la consolidación del rey de los Juegos Olímpicos de Invierno: Sebastián Endrestad cierra la participación de Chile
    El Deportivo

    En la consolidación del rey de los Juegos Olímpicos de Invierno: Sebastián Endrestad cierra la participación de Chile

    Patricio Rubio se refiere a la polémica salida de Emiliano Vecchio de Unión Española: “Solo verso para la gente”

    Entrevista con Justo Giani: “A mí y a Palavecino nos va a llevar unos partidos acostumbrarnos al Claro Arena”

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía
    Tecnología

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Cómo son las nuevas unidades del pueblo Mapuche en Age of Empires II: Definitive Edition

    Rossana Dresdner, escritora: “Si olvidamos los traumas del pasado, no tendremos conciencia para evitar que vuelvan”
    Cultura y entretención

    Rossana Dresdner, escritora: “Si olvidamos los traumas del pasado, no tendremos conciencia para evitar que vuelvan”

    El método del villano de El Caballero de los Siete Reinos: “Mi trabajo consistía en justificar por qué está tan enojado”

    Chilenos frente a Viña 2026: Gloria Estefan es la mejor artista, pero Mon Laferte será el mayor éxito

    Ucrania ataca fábrica de misiles rusos a más de mil kilómetros de Moscú
    Mundo

    Ucrania ataca fábrica de misiles rusos a más de mil kilómetros de Moscú

    Suecia y Serbia instan a sus ciudadanos a salir de Irán ante especulaciones de un inminente ataque militar estadounidense

    Al menos 12 personas murieron tras ataques israelís en el Líbano

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile
    Paula

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile

    Nancy Mamani Loza: La única mujer

    Datos Paula: El sabor asiático del Persa Bio Bio