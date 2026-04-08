Una nueva era: Catalina y las Bordonas de Oro sorprende con un merengue despechado

Conocidos por su exploración en el bolero y la música folklórica latinoamericana, el combo nacional Catalina y las Bordonas de Oro lanza su primera canción de la temporada: Fue una mentira.

El single marca un quiebre con sus lanzamientos previos. Se trata de una animada composición a ritmo de merengue en que aborda una letra de despecho. Un tópico clásico en la canción latina.

"Yo sé que un día vendrás/Con ganas de decirme/que estás arrepentido muy arrepentido de haber dejado“, canta la voz templada y poderosa de Catalina Plaza. La canción fue escrita y compuesta en trabajo de dupla de la cantante y el guitarrista Martín Silva.

Fue una mentira, se grabó en sesiones en La Salitrera y Santuario Sónico con Martín Silva y Tomás Pérez, habitual colaborador del grupo, en la producción musical. El master, estuvo a cargo de Gonzalo “chalo” González, un histórico de la música chilena.

Lo interesante es que el registro presenta a la banda expandida; a sus músicos habituales, Catalina Plaza (voz) Martín Silva (guitarra), Adrián Muñoz (guitarra), Esteban Pérez (contrabajo) y Pablo Castro (congas), se suma una sección de bronces, además de las percusiones de Danilo Donoso y Dámaso Pinto.

De alguna, la grabación desarrolla el ejercicio de las noches de boleros edición salón de baile, que el grupo ha presentado en directo. Su último trabajo discográfico fue precisamente el registro de la presentación en el Club Chocolate de 2025 cruzada por ese concepto.

El lanzamiento de Fue una mentira se acompaña con un videoclip dirigido por Ro Escobar, que juega con la historia de la letra y remite a la estética característica del grupo, asentada en la música latina clásica, como de bar antiguo. Además, presenta una nueva paleta de colores, dejando el rojo, dominante en sus primeros lanzamientos, para abrazar tonalidad más vibrante y luminosa, a tono con la música.