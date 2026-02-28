SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Máximo Pavez, el primer hombre de Kast en aterrizar en La Moneda

    El 9 de marzo asumirá la Subsecretaría del Interior, dos días antes del cambio de mando. Por tradición y por norma, será el primero del nuevo gobierno en instalarse en Palacio y quien asegure la continuidad hasta el juramento del gabinete.

    Rocío LatorrePor 
    Rocío Latorre
    MARIO TELLEZ

    Fuera de la ceremonia, el cambio de mando tiene una mecánica interna que se activa antes del 11 de marzo.

    El próximo 9 de marzo, Máximo Pavez será el primer nombre del gobierno de José Antonio Kast en cruzar el Patio de los Cañones. Llegará antes que todos. Así funciona la tradición republicana: el subsecretario del Interior entrante asume un par de días antes, incluso con la administración saliente aún en ejercicio.

    No es solo costumbre, sino que es parte de la continuidad del funcionamiento del Estado. En el momento exacto en que el presidente en funciones deja el cargo junto a sus ministros, el subsecretario del Interior se convierte en el ministro del Interior subrogante de José Antonio Kast. En esos breves instantes, quedará a cargo de la cartera hasta que Kast tome juramento a Claudio Alvarado como titular de Interior y luego al resto del gabinete.

    En 2022, Juan Francisco Galli dejó La Moneda 48 horas antes de que terminara el mandato de Sebastián Piñera, cediendo su despacho al otrora subsecretario del Interior de Gabriel Boric, Manuel Monsalve, durante el interregno. En esta oportunidad, Pavez sucederá a Víctor Ramos, quien se proyecta que deje sus funciones al mediodía del lunes 9.

    Este viernes, Kast participó de una capacitación del Senapred junto al exdirector de la Onemi, General en Retiro del Ejército, Ricardo Toro. En la cita, estuvo con su futuro subsecretario del Interior, Máximo Pavez.

    Abogado de 42 años, formado en la Universidad Católica y militante UDI, Pavez no es un nombre desconocido en el círculo de Kast: lo acompañó como jefe de gabinete cuando el hoy presidente electo era diputado gremialista e incluso cuando en 2010 intentó disputar la presidencia del partido.

    Más tarde, mientras Kast abandonó la UDI en 2016 para iniciar su propio proyecto, Pavez fue de los cercanos al hoy presidente que optó por permanecer en la colectividad. Y es que para ese entonces ejercía como director legislativo de la Fundación Jaime Guzmán, un cargo al que aspiraba desde sus años universitarios.

    Ese episodio fue leído por algunos como un distanciamiento. Pero en los hechos, el vínculo personal se mantuvo. De hecho, Kast asistió a su matrimonio en 2017.

    Generacionalmente, Pavez forma parte de una camada de dirigentes que incluye al alcalde de Providencia, Jaime Bellolio; al timonel UDI, Guillermo Ramírez; al futuro jefe de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, Sebastián Figueroa; al futuro director de Comunicaciones y Contenidos del Segundo Piso, Cristián Valenzuela, entre otros.

    El actual subsecretario del Interior, Víctor Ramos y Pavez.

    En el primer gobierno de Piñera fue asesor en Salud con Jaime Mañalich. En el segundo, dirigió la División de Relaciones Políticas e Institucionales en la Segpres y luego asumió como subsecretario de esa cartera hasta el final del período. En el Consejo Constitucional fue designado como comisionado experto.

    Ahora, con Interior separado de Seguridad, su rol se proyecta como el brazo ejecutivo de la jefatura de gabinete que encabezará Alvarado, enfocado en la coordinación política de los partidos que respaldan al nuevo gobierno. Pero no será lo único: migración, emergencias y coordinación con el gobierno interior siguen bajo el control de dicha cartera.

    Pavez todavía debe terminar de armar su equipo, aunque ya definió a su jefa de gabinete: la abogada Alejandra Castro, también formada en la UC.

    Más sobre:LT SábadoPolíticaMáximo PavezSubsecretario del Interior

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Minuto a minuto | Estados Unidos e Israel lanzan ataque contra Irán

    Investigan homicidio con arma de fuego de joven en Quilicura

    Arturo Porzecanski: “Ahora la gente quiere en Chile a alguien que patee el tablero, pero en una dirección constructiva”

    Presidente de BancoEstado: “En los últimos años nuestro aporte (al Fisco) ha sido comparable al de Codelco”

    Dirección del Trabajo emite dictamen para la rebaja de la jornada laboral a 42 horas

    Irán lanza una oleada de ataques con misiles contra Israel y el Golfo en respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel

    Lo más leído

    1.
    RN oficializa lista única para elecciones internas con Andrea Balladares como presidenta

    RN oficializa lista única para elecciones internas con Andrea Balladares como presidenta

    2.
    Gobierno afirma que entregarán la Región de La Araucanía a la próxima administración con índices de violencia “a la extinción”

    Gobierno afirma que entregarán la Región de La Araucanía a la próxima administración con índices de violencia “a la extinción”

    3.
    Los otros hombres y mujeres del presidente

    Los otros hombres y mujeres del presidente

    4.
    Equipo de Kast toma distancia de controversia por cable chino y cancela bilaterales con Transportes

    Equipo de Kast toma distancia de controversia por cable chino y cancela bilaterales con Transportes

    5.
    Michelle Bachelet y Ricardo Lagos se excusan de asistir al cambio de mando... Eduardo Frei no se lo pierde

    Michelle Bachelet y Ricardo Lagos se excusan de asistir al cambio de mando... Eduardo Frei no se lo pierde

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. West Ham United en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. West Ham United en TV y streaming

    Temblor hoy, sábado 28 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 28 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo hoy en el Chile Open

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo hoy en el Chile Open

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. West Ham United en TV y streaming
    Chile

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. West Ham United en TV y streaming

    Investigan homicidio con arma de fuego de joven en Quilicura

    Temblor hoy, sábado 28 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    El Grito de Munch: más y mejores empleos
    Negocios

    El Grito de Munch: más y mejores empleos

    Arturo Porzecanski: “Ahora la gente quiere en Chile a alguien que patee el tablero, pero en una dirección constructiva”

    Presidente de BancoEstado: “En los últimos años nuestro aporte (al Fisco) ha sido comparable al de Codelco”

    Por 24 horas: el guiño de YouTube a Pokémon en su aniversario 30
    Tendencias

    Por 24 horas: el guiño de YouTube a Pokémon en su aniversario 30

    ¿Son saludables los azúcares naturales como la miel o el jarabe de agave? Esto responden los expertos

    Qué está pasando entre Pakistán y Afganistán: las claves de una nueva escalada militar

    Alejandro Tabilo, a fondo: “Cualquier cosa fuera de la cancha afecta; yo sigo adelante con los que quieren estar conmigo”
    El Deportivo

    Alejandro Tabilo, a fondo: “Cualquier cosa fuera de la cancha afecta; yo sigo adelante con los que quieren estar conmigo”

    A la altura de Ecuador: el renovado mapa de los chilenos en las grandes ligas europeas

    Entrevista con Matías Rodríguez, histórico de la U: “Confío en Paqui Meneghini; trabaja como Bielsa, como Beccacece”

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA
    Tecnología

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA

    Llegan los teléfonos Galaxy S26 de Samsung: minuto a minuto

    Apple Sports aterriza en Chile: cómo es la app gratuita para seguir la Primera División y las grandes ligas de América

    Jaime Bayly: “Trump está en plena luna de miel con Delcy, y esa no es una buena señal para Venezuela”
    Cultura y entretención

    Jaime Bayly: “Trump está en plena luna de miel con Delcy, y esa no es una buena señal para Venezuela”

    Anna Sawai: el salto al estrellato de la actriz que será Yoko Ono en el cine

    Ocean Vuong y el arte de convertir el desamparo en una forma de alegría

    Minuto a minuto | Estados Unidos e Israel lanzan ataque contra Irán
    Mundo

    Minuto a minuto | Estados Unidos e Israel lanzan ataque contra Irán

    Irán lanza una oleada de ataques con misiles contra Israel y el Golfo en respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel

    Estados Unidos insta a sus ciudadanos a abandonar Israel inmediatamente ante amenaza de ataque a Irán

    Un libro para plant lovers
    Paula

    Un libro para plant lovers

    Datos Paula: tres experiencias culinarias para vivir una cena distinta en Santiago

    Tacos de salmón y mango