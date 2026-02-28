Máximo Pavez, el primer hombre de Kast en aterrizar en La Moneda

Fuera de la ceremonia, el cambio de mando tiene una mecánica interna que se activa antes del 11 de marzo.

El próximo 9 de marzo, Máximo Pavez será el primer nombre del gobierno de José Antonio Kast en cruzar el Patio de los Cañones. Llegará antes que todos. Así funciona la tradición republicana: el subsecretario del Interior entrante asume un par de días antes, incluso con la administración saliente aún en ejercicio.

No es solo costumbre, sino que es parte de la continuidad del funcionamiento del Estado. En el momento exacto en que el presidente en funciones deja el cargo junto a sus ministros, el subsecretario del Interior se convierte en el ministro del Interior subrogante de José Antonio Kast. En esos breves instantes, quedará a cargo de la cartera hasta que Kast tome juramento a Claudio Alvarado como titular de Interior y luego al resto del gabinete.

En 2022, Juan Francisco Galli dejó La Moneda 48 horas antes de que terminara el mandato de Sebastián Piñera, cediendo su despacho al otrora subsecretario del Interior de Gabriel Boric, Manuel Monsalve, durante el interregno. En esta oportunidad, Pavez sucederá a Víctor Ramos, quien se proyecta que deje sus funciones al mediodía del lunes 9.

Este viernes, Kast participó de una capacitación del Senapred junto al exdirector de la Onemi, General en Retiro del Ejército, Ricardo Toro. En la cita, estuvo con su futuro subsecretario del Interior, Máximo Pavez.

Abogado de 42 años, formado en la Universidad Católica y militante UDI, Pavez no es un nombre desconocido en el círculo de Kast: lo acompañó como jefe de gabinete cuando el hoy presidente electo era diputado gremialista e incluso cuando en 2010 intentó disputar la presidencia del partido.

Más tarde, mientras Kast abandonó la UDI en 2016 para iniciar su propio proyecto, Pavez fue de los cercanos al hoy presidente que optó por permanecer en la colectividad. Y es que para ese entonces ejercía como director legislativo de la Fundación Jaime Guzmán, un cargo al que aspiraba desde sus años universitarios.

Ese episodio fue leído por algunos como un distanciamiento. Pero en los hechos, el vínculo personal se mantuvo. De hecho, Kast asistió a su matrimonio en 2017.

Generacionalmente, Pavez forma parte de una camada de dirigentes que incluye al alcalde de Providencia, Jaime Bellolio; al timonel UDI, Guillermo Ramírez; al futuro jefe de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, Sebastián Figueroa; al futuro director de Comunicaciones y Contenidos del Segundo Piso, Cristián Valenzuela, entre otros.

El actual subsecretario del Interior, Víctor Ramos y Pavez.

En el primer gobierno de Piñera fue asesor en Salud con Jaime Mañalich. En el segundo, dirigió la División de Relaciones Políticas e Institucionales en la Segpres y luego asumió como subsecretario de esa cartera hasta el final del período. En el Consejo Constitucional fue designado como comisionado experto.

Ahora, con Interior separado de Seguridad, su rol se proyecta como el brazo ejecutivo de la jefatura de gabinete que encabezará Alvarado , enfocado en la coordinación política de los partidos que respaldan al nuevo gobierno. Pero no será lo único: migración, emergencias y coordinación con el gobierno interior siguen bajo el control de dicha cartera.

Pavez todavía debe terminar de armar su equipo, aunque ya definió a su jefa de gabinete: la abogada Alejandra Castro, también formada en la UC.