Lo que tienes que sabes: Domingo 5 de julio

La temida palabra “recesión” apareció esta semana en el panorama económico del país luego de que el Banco Central reportara que el Imacec (Índice Mensual de Actividad Económica) cayó 0,9% en mayo, completando cinco meses consecutivos con números rojos.

El escenario puso mayor presión al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, para la tramitación de la “megarreforma” -que busca impulsar la inversión y el empleo- y lo obligó a sentarse a negociar con la oposición en una mesa que va desde el PC hasta Republicanos en busca de consolidar un respaldo más amplio que los 26 votos que obtuvo el proyecto en su votación en general en el Senado.

Todo parece indicar -no obstante- que las posibilidades de que las negociaciones lleguen a concretarse son más bien escasas: La Moneda, el mismo Quiroz y los republicanos ya han transparentado que no hay disposición para meter mano al corazón de la iniciativa.

El rechazo anunciado de la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda del gobierno de Boric, Nicolás Grau, desató las pasiones en el oficialismo luego de que varios senadores de Chile Vamos no se sumaran al libelo. En las recriminaciones se volvieron a reprochar supuestos grados de valentía y fidelidad al gobierno. El presidente José Antonio Kast debió interceder en la situación que amenazaba con desbordarse y llamó al orden a los partidos. El debate por la convivencia oficialista -en todo caso- está muy lejos de despejarse y todo hace prever que será una amenaza constante para el gobierno.

Volvimos a escuchar el nombre de la exministra de Seguridad Trinidad Steitner, esta vez luego de que Contraloría determinara que la exfiscal actuó fuera de sus atribuciones legales al pedir información reservada a la PDI sobre una investigación abierta en curso. Esa fue una de las razones no confesadas de su remoción en mayo pasado.

El mundo celebró el rescate tras ¡ocho días! bajo los escombros del venezolano Hernán Gil. El trabajador se había refugiado del doble terremoto que azotó a su país en una garita de vigilancia de un edificio en La Guaira que se vino abajo. Un verdadero milagro en el que los rescatistas chilenos del equipo USAR de bomberos fueron pieza clave y una señal de esperanza entre tanta muerte. Ya suman más de 2500 las víctimas fatales. Devastador.

Buena semana a todos.