Menor financiamiento a magísteres en el extranjero y revisión de concursos: los focos de reducción presupuestaria del Ministerio de Ciencias

La ministra de Ciencia y Tecnología, Ximena Linconao, abordó durante la tarde de este lunes los focos de reducción presupuestaria que tendrá la cartera en el contexto del anuncio por parte del Ejecutivo de una baja del 3% del presupuesto de todos los ministerios.

La secretaria de Estado entregó más detalles del plan en la cartera durante una presentación de su parte en la Comisión de Ciencias de la Cámara de Diputados.

Frente a la consulta del tema de la parlamentaria Daniela Serrano (PC), Linconao explicó que desde la cartera han mirado “con mucho cuidado dónde se puede hacer la reducción. Y eso ha significado ver en detalle los programas y concursos que hay este año, porque las reducciones que estamos haciendo es para este año, lo que implica que no podemos discutir de forma diferente el presupuesto para el año que viene”.

En ese sentido, la ministra enfatizó que el primer foco estará en las becas de magíster y doctorado en el extranjero .

“Hemos decidido que los magíster fuera del país y los postdoctorados fuera del país, en este minuto, cuando vemos todas las prioridades del país y el dinero que tenemos, es algo que yo por lo menos personalmente me siento responsable de que sí se puede reducir, para no reducir en otras áreas”, explicó al respecto.

Sobre la determinación, detalló que estas becas se crearon en un momento económico mucho mejor del país, con un PIB sobre el 6% y el uso de royalti minero.

“La idea es reforzar nuestras universidades y usar el financiamiento de becas al extranjero en áreas donde es mucho más oportuno o tal vez valioso, como es el doctorado. Porque en el doctorado ir a una universidad extranjera puede elevar la posición académica de ese estudiante de postdoctorado en forma muchas veces bastante significativa”, agregó al respecto.

Durante su explicación, la ministra también enfatizó que el Ejecutivo no cortará “ningún programa que vaya a los científicos, que vaya a los centros de investigación o que tenga un impacto negativo en la ciencia”.

Sin embargo, sí mencionó la revisión de la conformación de ciertos concursos vinculados a la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile (Anid).

“Miramos con mucho cuidado, por ejemplo, Anillos Temáticos (Concursos Anillos de Investigación en Áreas Temáticas de la Anid). Había nueve, ahora ocho...Cortamos dos. O sea, va a seguir ese concurso, pero van a haber menos”, detalló al respecto.

Dentro de los programas modificados estaría el Instrumento de Innovación en Educación Superior (InES) y el Financiamiento Estructural I+D+i Universitario (FIU). Linconao detalló que el FIU no sería cerrado, sino que se buscaría terminar con el InES para que sea parte del FIU .

“Lo que estamos haciendo es no recortar, recortar con mucho cuidado, pero al mismo tiempo optimizar cómo se hacen estos concursos. Son bastantes concursos y también al mismo tiempo que el dinero llegue a donde tiene que llegar, pero también teniendo atención a las regiones, porque lo otro que nosotros escuchamos es que a las regiones les toca poco”, explicó la ministra.

Retiro de decretos

En otro asunto, Linconao también abordó la polémica en torno al retiro de Contraloría de 43 decretos vinculados a materias medioambientales.

Al respecto, explicó que temas como el retiro de documento que aborda criterios de susceptibilidad de áreas astronómicas, están abordándolos con su par de Medioambiente.

“La coordinación de todos estos flujos es súper importante. Llamamos a una reunión que va a ser la semana que viene con los otros ministerios para discutir todos estos temas dentro del cual la astronomía también está porque se interactúan, las industrias interactúan y a veces las necesidades regionales son distintas”, explicó.