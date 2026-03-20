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    Oficializan retiro de vigencia de documento que determina criterios de susceptibilidad de afectación a áreas astronómicas

    El retiro del documento, publicado en el Diario Oficial durante este viernes, estaría justificado en modificaciones en diversos criterios técnicos propuestos durante octubre de 2025. Esta situación, explican, obligaría a trabajar en un segundo documento que adopte estos cambios.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Imagen referencial ESO/José Francisco Salgado (jos

    Este viernes 20 de marzo se publicó, en el Diario Oficial, una resolución por parte del Servicio de Evaluacion Ambiental que determina el fin de la vigencia del documento que establece criterios para determinar la susceptibilidad de afectar áreas astronómicas.

    Según la información por parte de la entidad gubernamental, el fin de la vigencia surge luego de una propuesta emitida por la Comisión Asesora Ministerial Sobre Áreas con Valor Científico y de Investigación para la Observación Astronómica, fechada el pasado 28 de octubre de 2025.

    En este documento, se señala que en esa propuesta se realizan "recomendaciones técnicas y científicas orientadas a proteger los cielos nocturnos donde se realiza observación astronómica con fines de investigación científica“.

    En particular, resalta "el cambio en el porcentaje de aceptabilidad de contaminación (aumento del brillo) del cielo nocturno a causa de las emisiones de luminosidad artificial y, la necesidad de establecer condiciones habilitantes para cada uno de los sitios astronómico".

    Debido al cambio sustancial en el decreto supremo que establece las áreas con valor científico y de investigacion para la observación astronómica, llevaron a definir “dejar sin efecto el Criterio individualizado en el Considerando N°4, para trabajar en una segunda edición que contenga información y criterios técnicos actualizados que permitan entregar lineamientos claros para la evaluación ambiental de proyectos en áreas astronómicas con fines de investigación científica".

    “No elimina las exigencias legales”

    Tras conocerse la publicación en el Diario Oficial, la fundación Cielos de Chile abordó la situación a través de una declaración pública.

    Esta resolución no elimina, en ningún caso, las exigencias legales actualmente en aplicación en materia de evaluación ambiental para la protección de cielos oscuros”, explicaron.

    “Lo establecido en el artículo 11 de la Ley 19.300 se mantiene plenamente en efecto y establece que todo proyecto sometido al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental debe demostrar que no es susceptible de afectar áreas con valor astronómico”, agregaron al respecto.

    En ese sentido, desde la fundación consideran la situación una oportunidad para “avanzar hacia un nuevo instrumento con criterios actualizados y basados en evidencia científica”.

    Más sobre:AstronomíaServicio de Evaluación AmbientalÁreas astronómicasLuminosidad

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