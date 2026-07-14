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    Nacional

    Gobierno anuncia suspensión de clases para este miércoles en las regiones del Ñuble y Biobío

    La decisión se suma a la suspensión ya anunciada para este viernes en los establecimientos de las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y Maule.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    02 Diciembre 2022 Entrevista a Macarena Castillo, asistente social del colegio Complejo Educacional La Reina / Desercion escolar / Sala de clases vacia. Foto: Andres Perez Andres Perez

    El Ministerio de Educación (Mineduc) confirmó la suspensión de clases para este miércoles 15 de julio en las regiones del Ñuble y Biobío, debido al fuerte sistema frontal que afecta a la zona centro-sur del país.

    Más temprano, las autoridades confirmaron la suspensión de clases masiva para el viernes 17 en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, O’Higgins, Maule y Metropolitana.

    No obstante, la medida se adelantará para las zonas que tienen a Chillán y Concepción como capitales regionales, respectivamente.

    El Mineduc señaló que “la medida es de carácter preventivo” producto de las fuertes precipitaciones que se espera caigan en 10 regiones del país.

    Con todo, precisan que la suspensión “rige tanto para los establecimientos públicos y privados de enseñanza parvularia, básica y media”.

    Cabe señalar que las regiones señaladas están bajo emergencia preventiva producto de la intensidad que se espera para el sistema frontal que traería lluvias, fuertes vientos, nevadas y marejadas.

    Alerta de la Armada por “marejadas anormales” en el borde costero

    A los riesgos por viento y lluvia se sumará un complejo panorama marítimo. La Armada de Chile emitió un aviso especial de marejadas anormales que afectará el litoral desde el sector de Huasco (Región de Atacama) hasta el Golfo de Penas (Región de Aysén), incluyendo el archipiélago de Juan Fernández.

    De acuerdo con la autoridad marítima, el fenómeno comenzará a manifestarse el jueves 16 de julio y se extenderá hasta el sábado 18, registrando su mayor fuerza durante las horas de alta marea (pleamar).

    Ante este escenario, desde Senapred hicieron un llamado urgente al autocuidado: “Está confirmado que al sistema frontal se suma un aviso por marejadas anormales, condición que es muy riesgosa para las personas. Les pedimos, por favor, hacer caso a la solicitud de no acercarse al borde costero”, concluyó la directora del organismo.

    Cierre de pasos fronterizos y parques nacionales por nevadas

    Tras encabezar la mesa técnica de emergencia, la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, detalló las primeras medidas preventivas adoptadas a nivel central. Entre ellas, destaca la interrupción del tránsito en la alta montaña y el resguardo de zonas turísticas de la Conaf.

    • Paso Los Libertadores: Desde las 15:00 horas de este martes se mantiene cerrado de manera indefinida el tránsito para todo tipo de vehículos hacia el complejo fronterizo, debido a las intensas nevadas proyectadas en la cordillera.
    • Parques y reservas naturales: La Corporación Nacional Forestal (Conaf) decretó el cierre temporal de todas las áreas silvestres protegidas ubicadas entre las regiones de Atacama y el Biobío, a la espera de que mejoren las condiciones meteorológicas.

    “Quiero insistir en que el sistema frontal trae montos muy importantes de precipitaciones que se van a acumular a lo largo de los días. En las regiones del centro-sur (las lluvias se concentrarán) desde el jueves hasta el domingo, y desde la Región Metropolitana hacia el norte. Hay que tomar las medidas necesarias para no exponerse”, enfatizó Cebrián.

    Más sobre:GobiernoSuspensión de clasesLluviasRegión del ÑubleRegión del Biobío

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