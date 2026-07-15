Colmevet entrega recomendaciones para proteger a mascotas y animales de producción ante sistema frontal

El Colegio Médico Veterinario (Colmevet) entregó este martes una serie de recomendaciones para resguardar a las mascotas y animales de producción frente al sistema frontal que afectará a diez regiones del país durante los próximos días, con pronóstico de lluvias intensas, fuertes vientos, nevadas y marejadas.

A través de una declaración pública, la entidad llamó a incorporar la “dimensión animal” en la planificación de las familias, advirtiendo que la exposición prolongada al frío, la humedad y el agua acumulada puede afectar la salud de los animales.

La directora de la Comisión Nacional de Tenencia Responsable de Mascotas de Colmevet, Viviana Valenzuela, explicó que es importante anticiparse al evento meteorológico.

“La exposición a la humedad por frente de mal tiempo, por muchas horas o días, bajas temperaturas, aumento de humedad ambiental, agua estancada, hacinamiento, entre otras situaciones, pueden poner en riesgo la salud de nuestros animales de compañía y enfermarse. Por esto es muy importante prevenir y planificar con antelación” , señaló.

Entre las principales recomendaciones, el gremio sugirió contar con un kit de emergencia para animales, que incluya agua y alimento para al menos 48 horas, medicamentos prescritos, documentos veterinarios, implementos de identificación, además de elementos como arnés, jaula de transporte, recipientes para agua y comida, frazadas y bolsas para desechos.

Asimismo, recomendó que, ante una eventual evacuación, las familias definan previamente quién podrá hacerse cargo de sus animales. Si no es posible trasladarlos, aconsejaron dejarles agua y alimento suficientes y señalar en la puerta de la vivienda cuántos animales permanecen en el interior, para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.

Respecto de los animales de producción o de traspatio, Colmevet llamó a mantenerlos en lugares seguros y protegidos de la lluvia, con acceso permanente a agua y alimento. En caso de inundaciones o riesgo de aislamiento, recomendó trasladarlos preventivamente hacia sectores altos y resguardados.