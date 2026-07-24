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    Fiscalía logra condena contra adolescentes por graves desórdenes en el Instituto Nacional: molotov llegó a sala de profesores

    Los hechos se remontan al 14 de noviembre de 2025, cuando un grupo de alrededor de 16 encapuchados salió del recinto, paralizó el tránsito y lanzó una serie de artefactos incendiarios, enfrentándose con carabineros.

    María Catalina BatarcePor 
    María Catalina Batarce
    Imagen de referencia desórdenes Instituto Nacional. JUAN EDUARDO LOPEZ/ATON CHILE

    La mañana del viernes 14 de noviembre de 2025 quedó marcada como una nueva jornada de disturbios a las afueras del Instituto Nacional.

    A eso de las 9.10 horas, aproximadamente, al menos 16 sujetos salieron desde el emblemático liceo. Algunos vestían overoles blancos y otros tenían ropas de color negro. Todos estaban encapuchados o cubrían parte de sus rostros, y de acuerdo con el Ministerio Público, lograron perturbar completamente la tranquilidad pública.

    El grupo de sujetos se posicionó en medio de la calzada de Avenida Libertador Bernardo O’Higgins y arrojaron líquidos que luego dieron origen a llamas de fuego. Así, paralizaron el tránsito vehicular y varios de ellos fueron registrados lanzando bombas molotov, lo que activó la concurrencia de efectivos policiales.

    Frente a la llegada de funcionarios de Carabineros, los encapuchados intentaron ocultarse nuevamente en el establecimiento educacional. A esas alturas, la Fiscalía Centro Norte ya había sido notificada de lo que estaba sucediendo, por lo que desde ese momento comenzó la indagación para identificar a los responsables.

    Durante esa jornada, entre los hechos más graves, se constató que incluso bombas molotov alcanzaron la sala de profesores, lo que obligó la suspensión de clases.

    En medio del despliegue de carabineros que llegaron al lugar, se logro la detención de dos de los involucrados, pese a que al interior del recinto se habían despojado de sus vestimentas y habían intentado limpiar sus pertenencias.

    Se trataba de los adolescentes de iniciales M.M.C. y C.C.R., quienes intentaron, sin éxito, huir del lugar.

    “Al momento de la detención los imputados adolescentes portaban mochilas en cuyo interior se encontraban capuchas negras, una máscara negra, ropa de color negro, todos elementos utilizados durante la comisión del delito”, se lee en el auto de apertura del juicio oral que ambos jóvenes enfrentaron ante el Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago.

    Según se pudo establecer durante el proceso, M.M.C. intentó oponerse a la detención realizando una serie de maniobras evasivas. Entre ellas, mordió al funcionario que lo contenía en ambos brazos, causando lesiones.

    Producto de la serie de elementos reunidos en el marco de las pesquisas lideradas por el equipo de persecutores de la Fiscalía Centro Norte, se presentó acusación en contra de M.M.C. y el pasado 15 de julio el mencionado tribunal dictó veredicto condenatorio en su contra.

    Esto, como autor de los delitos de desórdenes públicos, porte de bombas molotov y maltrato de obra a Carabineros causando lesiones leves.

    Considerando que los persecutores le reconocieron la atenuante de irreprochable conducta anterior, se requirió la pena única de tres años de libertad asistida especial con internación parcial y la incorporación de la huella genética al registro de ADN de condenados. Este viernes 24 de julio el tribunal dará a conocer la sentencia.

    En el caso de C.C.R., el adolescente enfrentó acusación por porte de bomba molotov y desórdenes públicos. Por ello, fue condenado a 541 días de libertad asistida especial.

    Más sobre:MolotovInstituto NacionalFiscalía Centro NorteBombas molotov

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