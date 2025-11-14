Instituto Nacional suspende preventivamente clases por incidentes en que arrojaron molotov contra sala de profesores

El Instituto Nacional suspendió preventivamente sus clases durante este viernes ante incidentes en que encapuchados enfrentaron a Carabineros en las afueras del establecimiento y en que arrojaron una bomba molotov a su sala de profesores.

“Durante el transcurso del recreo, nuevamente se registraron incidentes al interior del establecimiento y en el frontis, protagonizados por encapuchados que realizaron desórdenes y lanzaron artefactos incendiarios, interrumpiendo el normal desarrollo de la jornada, generando la presencia policial en el sector”, explicaron en un comunicado difundido durante la mañana.

El liceo emblemático santiaguino reportó que uno de los elementos lanzados impactó en la sala de profesores, ubicada en el segundo piso del edificio y puso “en riesgo la integridad” del cuerpo docente.

“A manera de resguardar a nuestros y nuestras estudiantes, se decidió suspender preventivamente las actividades de la Jornada Mañana y gestionar el retiro anticipado de los cursos”, indicaron, esperando retomar las actividades al mediodía e iniciar con normalidad la Jornada Tarde.

En el comunicado de la Dirección del Instituto Nacional, se lamenta “la reiteración de hechos de violencia que continúan afectando el desarrollo regular de las clases”.

“Reiteramos el llamado a las familias a dialogar con sus hijos e hijas sobre la importancia del respeto y la convivencia para resguardar un clima adecuado para el aprendizaje”, indicaron.