SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Álvaro Madrid se realiza los exámenes médicos y es nuevo refuerzo de Colo Colo para este 2026

    Al futbolista de 30 años se le vio este martes realizándose los chequeos médicos en Santiago.

    Por 
    Cristian Barrera
     
    Daniel Bustos
    Foto: Photosport

    Colo Colo ya tiene a su refuerzo en el mediocampo luego de las sensibles partidas de Vicente Pizarro a Rosario Central y de Esteban Pavez a Alianza Lima. Se trata de Álvaro Madrid, de 30 años, quien llega proveniente desde Everton.

    Al nacido en Valparaíso, que ya acumula nueve temporadas consecutivas en el elenco de Sausalito, se le vio este martes en Santiago realizándose los exámenes médicos para sellar su vínculo con el Cacique, que será un préstamo por un año.

    Foto: Photosport

    El volante será oficializado en las próximas horas como nuevo refuerzo de los albos en las plataformas del club, mientras que en los días siguientes será presentado en el estadio Monumental.

    De esta manera, se soluciona uno de los tanto problemas que tiene en estos momentos el estratega albo Fernando Ortiz, quien necesitaba variantes en la mitad de la cancha luego de las mencionadas salidas de Pizarro y Pavez. Cabe destacar que el entrenador argentino ya está fuertemente cuestionado, a pesar de que aún no se juega la fecha 2 de la Liga de Primera 2026, a raíz de la dura derrota del fin de semana contra Deportes Limache en el estadio Elías Figueroa, en donde Colo Colo se vio totalmente superado y recibió tres tantos en menos de 30 minutos.

    Pastrán también se acerca, pero Ruiz se aleja

    Desde la gerencia deportiva del club, encabezada por Daniel Morón, trabajan arduamente en cerrar rápido los refuerzos. Según supo El Deportivo, el delantero argentino-chileno Lautaro Pastrán también está a solo detalles de convertirse en nuevo fichaje albo.

    Su arribo cobra importancia luego de la lesión de Marcos Bolados y de la eventual salida de Cristián Zavala, quien interesa en Coquimbo, club que lo debe evaluar físicamente. Pastrán llega desde Belgrano de Argentina, pese a que el año pasado sumó minutos en Liga de Quito, elenco dirigido por Tiago Nunes, exestratega de Universidad Católica.

    Por último, Pablo Ruiz, volante que también cuenta con nacionalidad argentina-chilena, se aleja con la llegada de Madrid, aunque desde Macul no lo descartan completamente.

    Más sobre:Fútbol

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Familia Piñera paga unos US$ 190 millones en impuestos por la herencia del expresidente

    Bancos han recibido más de 50 mil solicitudes de subsidio a la tasa para compra de viviendas nuevas

    Santander se mantiene como el mayor banco del país en 2025 pero BancoEstado lo supera en hipotecarios y empresas

    Incendios en Ñuble y Biobío: aseguradoras han recibido más de 320 denuncias de siniestros en primer balance oficial

    Formalizan a hijo del exsenador Fulvio Rossi por estafa reiterada a comités de vivienda en Iquique: perjuicio llega a $ 145 millones

    Violenta encerrona a adulta mayor en Lo Espejo termina con persecución policial y dos adolescentes en internación provisoria

    Lo más leído

    1.
    “Ridiculizado y corriendo como un pollo sin cabeza”: las críticas que golpean al Sevilla de Gabriel Suazo y Alexis Sánchez

    “Ridiculizado y corriendo como un pollo sin cabeza”: las críticas que golpean al Sevilla de Gabriel Suazo y Alexis Sánchez

    2.
    El debut de Colo Colo agota la paciencia alba con Fernando Ortiz: “Con lo que ha mostrado, su continuidad está en duda”

    El debut de Colo Colo agota la paciencia alba con Fernando Ortiz: “Con lo que ha mostrado, su continuidad está en duda”

    3.
    Felipe Correa ratifica a Nicolás Córdova como técnico de la Roja y revela el calendario de amistosos de Chile en 2026

    Felipe Correa ratifica a Nicolás Córdova como técnico de la Roja y revela el calendario de amistosos de Chile en 2026

    4.
    “La barra brava, mandada por los dirigentes, nos fue a apretar”: Pablo Mouche dispara contra Colo Colo

    “La barra brava, mandada por los dirigentes, nos fue a apretar”: Pablo Mouche dispara contra Colo Colo

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Anuncian un sistema frontal para la zona central: cuándo llega la lluvia a la Región Metropolitana

    Anuncian un sistema frontal para la zona central: cuándo llega la lluvia a la Región Metropolitana

    Quién es Daniella Cabello, hija de Diosdado Cabello nombrada ministra de Turismo en Venezuela

    Quién es Daniella Cabello, hija de Diosdado Cabello nombrada ministra de Turismo en Venezuela

    Xiaomi estrena en Chile sus nuevas gafas inteligentes de audio: prometen 13 horas de música y diseño modular

    Xiaomi estrena en Chile sus nuevas gafas inteligentes de audio: prometen 13 horas de música y diseño modular

    Servicios

    Estas son las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Estas son las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Cambio de hora: ¿Cuándo empieza el horario de invierno en Chile?

    Cambio de hora: ¿Cuándo empieza el horario de invierno en Chile?

    Revisa si tienes multas sin pagar: es requisito para obtener el permiso de circulación

    Revisa si tienes multas sin pagar: es requisito para obtener el permiso de circulación

    Formalizan a hijo del exsenador Fulvio Rossi por estafa reiterada a comités de vivienda en Iquique: perjuicio llega a $ 145 millones
    Chile

    Formalizan a hijo del exsenador Fulvio Rossi por estafa reiterada a comités de vivienda en Iquique: perjuicio llega a $ 145 millones

    Violenta encerrona a adulta mayor en Lo Espejo termina con persecución policial y dos adolescentes en internación provisoria

    “Clarísimas las prioridades”: Constanza Martínez (FA) ironiza con Kast por gira en Europa y su postura a candidatura de Bachelet

    Familia Piñera paga unos US$ 190 millones en impuestos por la herencia del expresidente
    Negocios

    Familia Piñera paga unos US$ 190 millones en impuestos por la herencia del expresidente

    Bancos han recibido más de 50 mil solicitudes de subsidio a la tasa para compra de viviendas nuevas

    Santander se mantiene como el mayor banco del país en 2025 pero BancoEstado lo supera en hipotecarios y empresas

    Los 5 ejercicios esenciales que todo adulto debe hacer para envejecer bien
    Tendencias

    Los 5 ejercicios esenciales que todo adulto debe hacer para envejecer bien

    El ejercicio clave de la vida cotidiana que mejora la salud sin la necesidad de ir al gimnasio, según la ciencia

    Por qué la familia real de Noruega está vinculada al caso de Jeffrey Epstein

    Álvaro Madrid se realiza los exámenes médicos y es nuevo refuerzo de Colo Colo para este 2026
    El Deportivo

    Álvaro Madrid se realiza los exámenes médicos y es nuevo refuerzo de Colo Colo para este 2026

    “Movimiento adicional y golpe en el rostro”: así operó el VAR en la expulsión de Juan Martín Lucero en la U

    “Sé lo que soy como jugador”: Marcelo Morales responde a las críticas por su estado físico en su presentación en la U

    Cómo es Maillard, el restaurante en el que cada una de las preparaciones pasa por la parrilla
    Finde

    Cómo es Maillard, el restaurante en el que cada una de las preparaciones pasa por la parrilla

    Bierfest Kunstmann 2026: el espíritu de Múnich aterriza en Valdivia

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana

    Crimen y amistad: mira el trailer de la serie que junta a Elisabeth Moss y Kerry Washington
    Cultura y entretención

    Crimen y amistad: mira el trailer de la serie que junta a Elisabeth Moss y Kerry Washington

    Meryl Streep interpretará a Joni Mitchell en biopic dirigida por Cameron Crowe

    Lucky: así luce Anya Taylor-Joy en su nueva serie para el streaming

    “Gustavo. Un gran Honor. Amor a Colombia”: Los detalles del cara a cara de Trump y Petro en la Casa Blanca
    Mundo

    “Gustavo. Un gran Honor. Amor a Colombia”: Los detalles del cara a cara de Trump y Petro en la Casa Blanca

    La mediática hija de Diosdado Cabello nombrada como ministra de Turismo y que refuerza su poder en el gobierno venezolano

    Estados Unidos derriba un dron iraní que se aproximaba al portaaviones USS Abraham Lincoln

    Hablemos de amor: mi abuelo me escogió
    Paula

    Hablemos de amor: mi abuelo me escogió

    La realidad del aborto espontáneo: una conversación que debemos naturalizar

    Vacaciones y familias ensambladas: ¿Cómo se construyen los acuerdos?