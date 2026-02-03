Álvaro Madrid se realiza los exámenes médicos y es nuevo refuerzo de Colo Colo para este 2026

Colo Colo ya tiene a su refuerzo en el mediocampo luego de las sensibles partidas de Vicente Pizarro a Rosario Central y de Esteban Pavez a Alianza Lima. Se trata de Álvaro Madrid, de 30 años, quien llega proveniente desde Everton.

Al nacido en Valparaíso, que ya acumula nueve temporadas consecutivas en el elenco de Sausalito, se le vio este martes en Santiago realizándose los exámenes médicos para sellar su vínculo con el Cacique, que será un préstamo por un año.

Foto: Photosport

El volante será oficializado en las próximas horas como nuevo refuerzo de los albos en las plataformas del club, mientras que en los días siguientes será presentado en el estadio Monumental.

De esta manera, se soluciona uno de los tanto problemas que tiene en estos momentos el estratega albo Fernando Ortiz, quien necesitaba variantes en la mitad de la cancha luego de las mencionadas salidas de Pizarro y Pavez. Cabe destacar que el entrenador argentino ya está fuertemente cuestionado, a pesar de que aún no se juega la fecha 2 de la Liga de Primera 2026, a raíz de la dura derrota del fin de semana contra Deportes Limache en el estadio Elías Figueroa, en donde Colo Colo se vio totalmente superado y recibió tres tantos en menos de 30 minutos.

Pastrán también se acerca, pero Ruiz se aleja

Desde la gerencia deportiva del club, encabezada por Daniel Morón, trabajan arduamente en cerrar rápido los refuerzos. Según supo El Deportivo, el delantero argentino-chileno Lautaro Pastrán también está a solo detalles de convertirse en nuevo fichaje albo.

Su arribo cobra importancia luego de la lesión de Marcos Bolados y de la eventual salida de Cristián Zavala, quien interesa en Coquimbo, club que lo debe evaluar físicamente. Pastrán llega desde Belgrano de Argentina, pese a que el año pasado sumó minutos en Liga de Quito, elenco dirigido por Tiago Nunes, exestratega de Universidad Católica.

Por último, Pablo Ruiz, volante que también cuenta con nacionalidad argentina-chilena, se aleja con la llegada de Madrid, aunque desde Macul no lo descartan completamente.