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    “Más que un refuerzo, Vozinha pasó a ser un problema”: Johnny Herrera enciende la disputa por el arco de Colo Colo

    El símbolo de Universidad de Chile, quien antes había elogiado el fichaje del arquero caboverdiano, ahora expone el lío en que puede terminar transformándose, en el marco de la batalla por el puesto con Gabriel Maureira.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    09.10.2025 Johnny Herrera Exfutbolista chileno, comentarista deportivo en el canal TNT Sports. La Firme - La Cuarta Foto Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

    Johnny Herrera había elogiado la llegada de Vozinha a Colo Colo. El exarquero de Universidad de Chile había hablado de la necesidad que tenía el Cacique de contar con un guardameta de experiencia y, sobre todo, había resaltado la importancia de fichar a una figura que había destacado en el último Mundial. “Para mí es un acierto total. El único lugar donde Colo Colo ha flaqueado en lo que va el año es por su arquero. Tiene potencial, biotipo, atajador, pero le falta un poco para ser el arquero de Colo Colo”, puntualizó inicialmente. Hace poco, incluso, felicitó a Aníbal Mosa, en el marco de un contacto conjunto para el programa Todos Somos Técnicos, en el que ejerce como panelista.

    Sin embargo, con el transcurso de los días, su percepción varió. No por una valoración demasiado distinta respecto del aporte que puede significar el africano, en virtud de sus condiciones técnicas y de la experiencia, sino por el efecto que produce su presencia en la disputa por el arco del Cacique.

    “Más que un refuerzo, Vozinha pasó a ser más un problema”: Johnny Herrera enciende la disputa por el arco de Colo Colo

    En la misma plataforma de la que es parte a diario en TNT Sports, Herrera expone otro punto de vista. “La llegada de Vozinha, hoy por hoy, en vez de un refuerzo, pasó a ser más un problema”, puntualizó en el espacio.

    El exguardameta y capitán de Universidad de Chile justificó su postura en el efecto que ha terminado produciendo la presencia del caboverdiano en el vestuario albo. “Yo creo que hay incertidumbre en los mismos hinchas de Colo Colo, en el plantel, en los mismos jugadores que no saben si juega Maureira o Vozinha”, añadió, respecto de la disyuntiva que representa e incluso, de las posiciones que deben adoptar.

    Vozinha, en su presentación en Colo Colo (Foto: Photosport) JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    En esa línea, por ejemplo, ha sido público el respaldo que Arturo Vidal, en su condición de capitán del Cacique, le ha manifestado a Maureira, quien asumió la responsabilidad de defender el arco albo después de la lesión de Fernando de Paul. “Más que un aliciente, pasó a ser un problema”, reforzó después Herrera.

    Más sobre:VozinhaJohnny HerreraSuperclásicoColo ColoUniversidad de ChileLa UFútbolFútbol Nacional

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