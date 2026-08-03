Así fue la llegada de Vozinha: nuevo arquero de Colo Colo recibió masiva bienvenida
La espera acabó: más de 400 personas recibieron al portero caboverdiano y estrella del Mundial 2026, que desembarcó en Santiago en la noche del domingo, para convertirse en la flamante incorporación del puntero de la Liga de Primera.
El africano inició su viaje desde Portugal, hizo escala en Madrid y luego abordó el vuelo con destino a Santiago, donde aterrizó pasadas las 21:00 horas.
Este lunes, Vozinha se realizará los exámenes médicos en la clínica Meds, y al pasarlos, el martes 4 tendría su primer entrenamiento junto al plantel de Fernando Ortiz.
Su presentación oficial está programada para ese mismo día, a las 12:30 en la sala de prensa del estadio Monumental.
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