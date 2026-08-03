Así fue la llegada de Vozinha: nuevo arquero de Colo Colo recibió masiva bienvenida

El africano inició su viaje desde Portugal, hizo escala en Madrid y luego abordó el vuelo con destino a Santiago, donde aterrizó pasadas las 21:00 horas.

Este lunes, Vozinha se realizará los exámenes médicos en la clínica Meds, y al pasarlos, el martes 4 tendría su primer entrenamiento junto al plantel de Fernando Ortiz.

Su presentación oficial está programada para ese mismo día, a las 12:30 en la sala de prensa del estadio Monumental.