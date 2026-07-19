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    ¿Su despedida de Argentina? El emotivo mensaje de Lionel Messi antes de la final del Mundial con España

    El 10 publicó una fotografía con toda la delegación de la Albiceleste y escribió un sentido texto en la antesala de un partido que podría ser su último con la camiseta de la selección transandina.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Messi publicó un emotivo mensaje en la previa a la final del Mundial.

    El Mundial define a su campeón. Este domingo, en el MetLife de Nueva York, Argentina buscará su cuarta estrella ante España, que irá por la segunda. A su vez, Lionel Messi afrontará su tercera final y segunda consecutiva. El astro transandino buscará consagrarse nuevamente, en un partido que también puede marcar el cierre de su etapa en la Albiceleste.

    Horas antes del trascendental encuentro contra la Furia Roja, el rosarino compartió un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram. La publicación, para muchos, tuvo tintes de despedida. Pudo significar el inicio del final del 10 en la selección argentina.

    Lo más lindo de todos estos años nunca fueron solamente los títulos, sino todo el camino. Compartir el día a día con este grupo, competir juntos, levantarnos en los momentos difíciles y disfrutar cada paso”, comenzó señalando Messi en el posteo.

    El astro transandino compartió una fotografía donde aparecen futbolistas, cuerpo técnico, utileros y el resto de trabajadores de la Albiceleste: “Gracias a cada uno de mis compañeros, al cuerpo técnico y a todas las personas que trabajan todos los días para que esta Selección siga siendo una familia”, indicó.

    Pase lo que pase mañana, este grupo ya escribió una historia que nunca vamos a olvidar y que nadie podrá borrar. VAMOS ARGENTINA”, cerró Messi.

    El registro también fue compartido por diferentes futbolistas de la Albiceleste. Rodrigo De Paul, Nicolás Otamendi, Emiliano Martínez, Cristian Romero, Nicolás Tagliafico, Leandro Paredes y Lisandro Martínez, entre otros; publicaron la fotografía donde se encuentra todos los miembros de la delegación de la selección argentina.

    Más sobre:Mundial 2026MundialCopa del MundoFútbolFútbol InternacionalSelección ArgentinaSelección de EspañaLionel Messi

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