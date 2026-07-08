SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Joaquín Lavín León enfrenta nueva formalización por presuntos delitos electorales

    En la ocasión, Lavín León fue formalizado por fraude al fisco, falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil, e ilícitos relacionados con el uso y comercialización de datos electorales.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Imagen archivo. JAVIER TORRES/ATON CHILE

    El exdiputado Joaquín Lavín León enfrentó este miércoles una nueva audiencia de formalización ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

    En la instancia, Lavín León fue formalizado por los delitos de fraude al fisco, falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil, además de ilícitos relacionados con el uso y comercialización de datos electorales.

    Asimismo, fueron formalizados Shigue Kazu Ogino Vargas y Belén Esperanza Carrasco Riquelme, ambos por fraude al fisco; mientras que Felipe Vásquez fue imputado por fraude al fisco y delitos electorales.

    Respecto de Vásquez, la Fiscalía solicitó iniciar el proceso de extradición, ya que actualmente se encuentra en España. La petición fue acogida por el tribunal, que enviará los antecedentes a la Corte de Apelaciones.

    Asimismo, desde la Fiscalía solicitaron la orden de detención una vez que fuera extraditado, sin embargo fue denegado por el tribunal.

    En cuanto a las medidas cautelares, Belén Esperanza Carrasco quedó con arresto domiciliario total y arraigo nacional, mientras que Shigue Kazu Ogino Vargas deberá cumplir arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional.

    Durante la audiencia también se revisó la situación de Arnaldo Domínguez. Su defensa solicitó el traslado desde la cárcel Santiago 1 a Capitán Yáber por motivos de salud. La petición será resuelta en una audiencia fijada para el 31 de julio, fecha en la que además se revisarán las medidas cautelares de Joaquín Lavín León.

    Cabe recordar que Lavín León permanece en prisión preventiva desde mayo pasado, luego de ser formalizado por los delitos de fraude al Fisco, falsificación y tráfico de influencias.

    En octubre de 2024, cuando aún ejercía como diputado, Lavín renunció a la UDI tras conocerse que era investigado por la presunta emisión de facturas falsas al Congreso. Posteriormente, en febrero de este año, la Corte Suprema ratificó su desafuero, permitiendo al Ministerio Público avanzar con su formalización.

    Más sobre:Joaquín Lavín LeónFormalizaciónFiscalía

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Exdiputado Lavín reaparece en nueva formalización por uso de datos del Servel a dos meses de quedar en prisión preventiva

    Sala de la Cámara despacha al Senado proyecto eléctrico del gobierno que busca evitar alza en las cuentas de la luz

    Vallejo reaparece y embiste con fuertes críticas al gobierno de Kast por megaproyecto

    “Esta obra recupera un espacio que estuvo abandonado por años”: comienza licitación para el Paseo Fluvial del río Mapocho

    Apple amplía acuerdo con Broadcom por más de US$ 30.000 millones

    Diputados presentan proyecto para inhabilitar al Presidente y ministros del debate legislativo si hay conflictos de interés

    Lo más leído

    1.
    Ministra Leyton entra en el radar de la Fiscalía y querellantes presionan para abrir causa por sus chats con Hermosilla

    Ministra Leyton entra en el radar de la Fiscalía y querellantes presionan para abrir causa por sus chats con Hermosilla

    2.
    Carabineros reporta incumplimiento de arresto domiciliario total de Ángela Vivanco

    Carabineros reporta incumplimiento de arresto domiciliario total de Ángela Vivanco

    3.
    “Es algo que jamás había pasado”: temporal golpea el sur y deja severos daños entre La Araucanía y Los Lagos

    “Es algo que jamás había pasado”: temporal golpea el sur y deja severos daños entre La Araucanía y Los Lagos

    4.
    Propietario de la ex Fuente Alemana en comisión por el estallido social: “El gobierno de Sebastián Piñera nunca apoyó a Carabineros”

    Propietario de la ex Fuente Alemana en comisión por el estallido social: “El gobierno de Sebastián Piñera nunca apoyó a Carabineros”

    5.
    Operativo conjunto de Fiscalía y PDI permite desarticular facción del Tren de Aragua y capturar más de 30 miembros

    Operativo conjunto de Fiscalía y PDI permite desarticular facción del Tren de Aragua y capturar más de 30 miembros

    6.
    Senapred declara alerta temprana preventiva para la Región de O’Higgins y 10 comunas de la RM por sistema frontal

    Senapred declara alerta temprana preventiva para la Región de O’Higgins y 10 comunas de la RM por sistema frontal

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué significa la secuencia de sismos que se están registrando en la zona central de Chile

    Qué significa la secuencia de sismos que se están registrando en la zona central de Chile

    Confirman lluvia para la zona central este día: las regiones afectadas por el próximo sistema frontal

    Confirman lluvia para la zona central este día: las regiones afectadas por el próximo sistema frontal

    La comunidad de las láminas (o sobre cómo completé el álbum del Mundial)

    La comunidad de las láminas (o sobre cómo completé el álbum del Mundial)

    Qué es el paracetamol y en qué casos se debe usar, según la medicina

    Qué es el paracetamol y en qué casos se debe usar, según la medicina

    Servicios

    Los beneficios que pueden solicitar las personas que están cesantes durante julio

    Los beneficios que pueden solicitar las personas que están cesantes durante julio

    Bono Logro Escolar entrega hasta $85 mil: ¿Cuáles estudiantes reciben el beneficio?

    Bono Logro Escolar entrega hasta $85 mil: ¿Cuáles estudiantes reciben el beneficio?

    Rating del martes 7 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 7 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Exdiputado Lavín reaparece en nueva formalización por uso de datos del Servel a dos meses de quedar en prisión preventiva
    Chile

    Exdiputado Lavín reaparece en nueva formalización por uso de datos del Servel a dos meses de quedar en prisión preventiva

    Vallejo reaparece y embiste con fuertes críticas al gobierno de Kast por megaproyecto

    “Esta obra recupera un espacio que estuvo abandonado por años”: comienza licitación para el Paseo Fluvial del río Mapocho

    Sala de la Cámara despacha al Senado proyecto eléctrico del gobierno que busca evitar alza en las cuentas de la luz
    Negocios

    Sala de la Cámara despacha al Senado proyecto eléctrico del gobierno que busca evitar alza en las cuentas de la luz

    Apple amplía acuerdo con Broadcom por más de US$ 30.000 millones

    Megarreforma: Gobierno ingresa las indicaciones para reformular la Franqucia Tributaria del Sence

    ¿Por qué parece difícil pronosticar lluvia en Santiago?
    Tendencias

    ¿Por qué parece difícil pronosticar lluvia en Santiago?

    Qué tienen de diferente los cerebros que se resisten al Alzheimer, según un reciente estudio

    Llega la lluvia a la Región Metropolitana: los sectores afectados, según el pronóstico

    Didier Deschamps y la designación de jueces argentinos para su duelo de cuartos: “Mi rival es Marruecos, no el árbitro”
    El Deportivo

    Didier Deschamps y la designación de jueces argentinos para su duelo de cuartos: “Mi rival es Marruecos, no el árbitro”

    Un gesto de Messi lo cambió todo: aciertos y pecados de una Argentina que se metió con épica en los cuartos del Mundial

    ¿Suiza cortará la racha de Argentina? Guía para seguir a Lionel Messi y los cuartos de final del Mundial 2026

    Review del Samsung Galaxy A57 5G: pragmatismo y soporte a largo plazo en un gama media
    Tecnología

    Review del Samsung Galaxy A57 5G: pragmatismo y soporte a largo plazo en un gama media

    La IA no necesita ser más inteligente que tú. Necesita entenderte

    Review del Honor 600 Pro: con generador de videos de IA a partir de fotos y una batería “inagotable”

    Favoritos, omisiones y sorpresas: a fondo en los Emmy 2026
    Cultura y entretención

    Favoritos, omisiones y sorpresas: a fondo en los Emmy 2026

    La reliquia oculta del “Rey de la Araucanía”: exhiben en Santiago la misteriosa daga de Antoine de Tounens

    Con The Pitt a la cabeza: revisa el listado de nominados a los Emmy 2026

    Nuevas hostilidades en Medio Oriente: ¿Por qué el memorando de entendimiento entre EE.UU. e Irán podría ser letra muerta?
    Mundo

    Nuevas hostilidades en Medio Oriente: ¿Por qué el memorando de entendimiento entre EE.UU. e Irán podría ser letra muerta?

    Trump amenaza con nuevos ataques contra Irán y abre la puerta a bloquear el estrecho de Ormuz

    El presidente de Líbano viajará el 21 de julio a Estados Unidos para su primera reunión oficial con Trump

    Budín de zanahoria y almendras
    Paula

    Budín de zanahoria y almendras

    Madres singulares: una familia que la ley aún no reconoce plenamente

    La comunidad de las láminas (o sobre cómo completé el álbum del Mundial)