    Tecnología

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL

    La marca californiana apuesta por la integración y la longevidad de sus equipos con dos nuevos modelos: una opción portátil de alta autonomía y un altavoz de entrada sin micrófono. Ambos llegarán a Chile a fines de marzo.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL Tecnología / La Tercera

    Es una generalización, pero el mercado de la tecnología de consumo suele empujar hacia la obsolescencia, donde cada nuevo dispositivo llega para reemplazar al anterior.

    Sin embargo, en el terreno del audio de alta fidelidad y los sistemas para el hogar, la lógica exige una aproximación distinta: la capacidad de construir un ecosistema que crezca con el usuario.

    Esa es la premisa detrás de los dos nuevos lanzamientos que la firma estadounidense Sonos oficializó hoy desde Santa Bárbara, California: los parlantes Sonos Play y Sonos Era 100 SL.

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL Tecnología / La Tercera

    “Gran parte de la tecnología de consumo promete innovación, pero con demasiada frecuencia lo que entrega es aislamiento: nuevos dispositivos que reemplazan a los anteriores en lugar de mejorar lo que ya funciona”, dice en un comunicado Tom Conrad, Director Ejecutivo de Sonos.

    “Creemos que una gran experiencia de sonido no debería empezar de cero cada vez que añades algo nuevo. Debería mejorar. Sonos Play y Era 100 SL son una clara expresión de lo que Sonos hace mejor: crear productos que parecen sencillos a primera vista, pero son increíblemente poderosos gracias al sistema que los respalda”, añade.

    Ambos equipos están diseñados bajo la filosofía de facilitar la entrada al ecosistema de la marca y permitir su expansión progresiva, evitando que los usuarios deban empezar de cero cada vez que deciden sumar sonido a una nueva habitación.

    Sonos Play: versatilidad dentro y fuera de casa

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL Tecnología / La Tercera

    El Sonos Play se presenta como el equipo más flexible de esta nueva camada. Pensado para funcionar tanto como un eslabón más de la red WiFi del hogar -puede emparejarse en estéreo o agruparse con otros altavoces- como una solución portátil.

    A nivel técnico, destaca por una batería que promete hasta 24 horas de autonomía y la capacidad de funcionar como un banco de carga para teléfonos móviles. Su diseño es robusto, cuenta con una correa removible y posee certificación IP67, lo que garantiza su resistencia al agua y al polvo.

    Una de sus innovaciones más prácticas es la posibilidad de agrupar varios parlantes fuera de la red doméstica. Mediante conexión Bluetooth, los usuarios pueden vincular su teléfono al Sonos Play y, manteniendo presionado el botón de reproducción, sumar hasta tres parlantes Play o Move 2 adicionales para sincronizar el audio al aire libre. Todo esto respaldado por la tecnología de calibración Trueplay, que ajusta automáticamente el perfil de sonido según la acústica del entorno.

    Era 100 SL: la puerta de entrada

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL Tecnología / La Tercera

    Por su parte, el Era 100 SL busca ser la opción más accesible para quienes se inician en la marca o simplemente necesitan expandir su sistema actual sin requerir asistentes de voz.

    Este modelo prescinde de los micrófonos integrados, ofreciendo un diseño más enfocado puramente en la reproducción acústica. Su configuración está optimizada para entregar un sonido envolvente desde el primer minuto, siendo ideal para sumarlo a una nueva habitación, emparejarlo en formato estéreo o utilizarlo como canal trasero en una configuración de cine en casa.

    Como es habitual en la compañía, ambos dispositivos fueron calibrados con la asistencia del Sonos Soundboard, un equipo de profesionales de la industria musical y cinematográfica que busca mantener la fidelidad del sonido tal como fue concebido en el estudio.

    Disponibilidad en Chile

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL Tecnología / La Tercera

    La llegada de estos equipos al mercado local está confirmada para el próximo 31 de marzo de 2026. Ambos modelos estarán disponibles en colores blanco y negro.

    En cuanto a los valores, el Sonos Play tendrá un precio de referencia de 269 dólares, mientras que el Era 100 SL se comercializará a 169 dólares. Se podrán encontrar en tiendas como Music World, Falabella y a través de Mercado Libre.

    SonosAudioSonos PlaySonos Era 100 SLAlta fidelidadHi-FiTecnologíaaudio ecosystemmulti-room audioconsumer electronicsaudio technologySonos ecosystem

