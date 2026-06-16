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    El Rey impone la jineta: por qué Arturo Vidal no quiere refuerzos para Colo Colo

    El volante celebra el fin de una histórica primera rueda para los albos. En ese plano, fija su posición respecto del arribo de nuevas figuras.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Arturo Vidal, en un partido de Colo Colo (Foto: Photosport) MARCO VAZQUEZ/PHOTOSPORT

    Con la victoria sobre Cobresal, Colo Colo completó una primera rueda histórica. Los albos terminaron en el primer puesto, con 36 puntos. Es decir, un 80 por ciento de rendimiento. Los albos ganaron 12 encuentros y cayeron en tres. Marcaron 29 goles y recibieron 12. El técnico Fernando Ortiz pasó de ser cuestionado por los hinchas a ser valorado ampliamente.

    Con el plantel pasa algo parecido. Sin figuras rutilantes, el Cacique ha encontrado fortaleza en su funcionamiento colectivo. Sin embargo, la tradición obliga a un salto de calidad, incluso si el objetivo está orientado a proyectar el trabajo a un eventual retorno al concierto internacional en 2027. Ortiz ya le planteó sus necesidades a la dirigencia. Como informó El Deportivo, hay dos plazas que le interesa reforzar: la de volante defensivo y la de extremo. Los nombres son ambiciosos. Diego Valdés y Luciano Cabral figuran entre las opciones para la primera. Jean Meneses, Daniel Castro y Alexander Aravena surgen como chaces para la segunda.

    El Rey impone la jineta: por qué Arturo Vidal no quiere refuerzos para Colo Colo

    Arturo Vidal plantea una postura tan distinta como singular. En principio, porque contradice el diagnóstico del cuerpo técnico y la dirigencia. Y, luego, porque esgrime una especial condición para oponerse a los fichajes. “Nadie me ha dicho que falta arquero, volante odelantero. No me han dicho nada a mí. Como capitán puedo decir que no necesitamos a nadie“, sentencia, a modo de blindaje para la actual estructura.

    En esa línea, las estadísticas se transforman en el principal aliado de una radical postura. ”Yo pienso que no. No necesitamos a nadie. El equipo está bien, le sacamos doce puntos al segundo“, sostiene, sin considerar como posibilidad la posibilidad de brindarle mayor variedad y jerarquía a la plantilla alba.

    Fernando Ortiz instruye a Tomás Alarcón (Foto: Photosport) DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

    Vidal es radical en una postura que solo se explica en el intento de blindar a sus compañeros. El equipo no necesita nada, está muy bien. Los jugadores tienen que seguir demostrando acá. Hay jóvenes que se están adaptando, no necesitamos a nadie“, sostiene, estableciendo como prioridad la continuidad de los elementos de la cantera que han ido logrando un puesto en el equipo popular.

    La conclusión va en la misma línea. “El equipo está cien por ciento concentrado en lograr cosas importantes este año y creo que los resultados al final se están dando“, añade.

    Eso sí, el optimismo no le gana a la mesura. "Faltan quince partidos para ser campeones y empieza la Copa Chile el sábado, así que el equipo está muy bien“, apunta el referente de la Generación Dorada, quien se transformó en líbero en el sistema de juego de Ortiz y, desde esa posición, le ha dado solidez a la estructura defensiva de la escuadra de Macul.

    Más sobre:Colo ColoArturo VidalFernando OrtizLiga de PrimeraFútbolFútbol Nacional

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