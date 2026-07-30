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    El Deportivo

    Con el Mundial como ejemplo: la carta de ByN a la ANFP para pedir que Vozinha use su apodo en la camiseta de Colo Colo

    Blanco y Negro ingresa una petición para que el arquero caboverdiano pueda utilizar su popular sobrenombre en la casaca. La petición debe ser aprobada por unanimidad en el Consejo de Presidentes, que sesionará este viernes, a las 13 horas.

    Por 
    Matías Parker
     
    Lucas Mujica
    Con el Mundial como ejemplo: la carta de ByN a la ANFP para pedir que Vozinha use su apodo en la camiseta de Colo Colo. Li Ming

    Colo Colo realiza gestiones ante la ANFP por Vozinha. En Macul buscan que el portero pueda utilizar el apodo con el que es conocido en su camiseta. En caso contrario, deberá llevar su apellido. El popular guardameta se llama Josimar José Évora Dias.

    La solicitud fue ingresada formalmente por Blanco y Negro mediante una carta dirigida al organismo de Quilín, firmada por el gerente general de la concesionaria, Alejandro Paul. En el documento, el cuadro albo pide una “autorización especial, expresa y específica” para que el arquero pueda competir con el sobrenombre en la casaca.

    “Como antecedente de la mayor relevancia, cabe destacar que el jugador participó recientemente en la Copa Mundial de la FIFA 2026, representando a la Selección Nacional de Cabo Verde, utilizando en su camiseta la identificación ‘VOZINHA’. Lo anterior resulta especialmente significativo, por cuanto dicha competición constituye la máxima competencia de selecciones nacionales del fútbol mundial y es organizada y regida directamente por la FIFA”, señala la misiva a la que tuvo acceso El Deportivo. “El uso de la denominación “VOZINHA” no responde a una identificación creada con ocasión de su incorporación a Colo Colo, sino a su nombre deportivo habitual, reconocido y utilizado oficialmente incluso en la principal competición organizada por el máximo organismo rector del fútbol mundial", establece.

    Pablo Milad había anticipado que Colo Colo ingresó la solicitud. “Eso se va a analizar mañana con el departamento legal. Nosotros la vamos a revisar mañana en la mañana y vamos a notificar a Colo Colo la resolución”, dijo el presidente de la ANFP.

    Vozinha en el Mundial.

    El bloqueo de las bases

    La petición responde a que las Bases de la Liga de Primera no permiten el uso de apodos en la identificación estampada en la espalda. El artículo 36 establece que los jugadores deben utilizar el apellido paterno o materno y pueden agregar la inicial del primer nombre. Prohíbe expresamente el uso de “apodos, apelativos o sobrenombres”. En caso de incumplimiento, la normativa contempla una tarjeta amarilla administrativa para el futbolista infractor y una multa de hasta 20 UF para el club.

    En ese escenario, Colo Colo optó por solicitar una excepción antes del debut de Vozinha, quien llega con un contrato por seis meses, con opción de extender el vínculo por una temporada adicional.

    “El jugador es pública, habitual e internacionalmente conocido en el ámbito futbolístico como ‘VOZINHA’, denominación que ha utilizado durante su trayectoria deportiva y que constituye su efectiva identificación frente a aficionados, medios de comunicación, organizadores de competiciones y demás integrantes de la actividad”, remarca la carta.

    “El uso de la denominación ‘VOZINHA’ no responde a una identificación creada con ocasión de su incorporación a Colo Colo, sino a su nombre deportivo habitual, reconocido y utilizado oficialmente incluso en la principal competición organizada por el máximo organismo rector del fútbol mundial”, agrega el documento.

    En el documento, Colo Colo reconoce la existencia de la restricción y precisa que el eventual permiso solo tendría efectos sobre la identificación en la camiseta y no modificaría ninguno de los antecedentes oficiales del jugador. “No alteraría, sustituiría ni modificaría su nombre legal, su inscripción federativa, su registro en el sistema COMET ni ningún otro antecedente oficial, en los cuales continuará plenamente individualizado como Josimar José Évora Dias”, indica.

    Debe ser unánime

    La solicitud deberá ser revisada por el Consejo de Presidentes de la ANFP, cuya convocatoria está prevista para la próxima semana. Según pudo conocer El Deportivo, la autorización requiere unanimidad de los clubes para ser aprobada. Por lo mismo, la sede de Quilín citó este viernes, a las 13 horas, via telemática a un consejo de presidentes para aprobar o rechazar la petición del Cacique.

    El caso recuerda una situación similar ocurrida durante la temporada 2024 con Charles Aránguiz. En esa oportunidad, el volante regresó a Universidad de Chile con la intención de volver a utilizar la camiseta número 20, dorsal que lo ha identificado durante gran parte de su carrera. Sin embargo, las bases impedían reutilizar un número que ya estaba inscrito en la misma temporada. En ese momento, pertenecía a Federico Mateos.

    Azul Azul solicitó una excepción y posteriormente impulsó, junto a la ANFP, una modificación reglamentaria para permitir que los integrantes de la Generación Dorada pudieran recuperar los números históricos que utilizaron durante sus carreras. La propuesta fue sometida a votación en un Consejo de Presidentes y no prosperó.

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