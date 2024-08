Se vota en la ANFP: la controvertida ‘Ley Aránguiz’ que impulsa la U y que busca cambiar las bases del fútbol chileno

La llegada de Charles Aránguiz a Universidad de Chile fue la gran teleserie del mercado invernal. Si bien las negociaciones fueron extensas, estas culminaron de forma positiva para los azules, con el anhelado regreso del volante después de más de una década. Sin embargo, un solo detalle hacía que su retorno no fuera completamente perfecto: las bases del Campeonato Nacional le impedían usar el número 20, su histórico dorsal, porque este ya había sido utilizado en el actual certamen por otro jugador del equipo, en este caso, Federico Mateos. Y aunque la U intentó gestionar un permiso especial con la ANFP, en vista de la importante trayectoria del puentealtino, no tuvo éxito, por lo que el terminó vistiendo la camiseta 29, pese a que el club le ofreció la 11. No obstante, esta controversia hizo ruido en Quilín, que citó al Consejo de Presidentes para una sesión extraordinaria este miércoles, con el objetivo de someter a votación un insólito cambio en las bases de los torneos de Primera División y Primera B. De aprobarse las modificaciones, estas beneficiarán directamente al Príncipe y a cualquiera de los seleccionados campeones de las Copas América 2015 y 2016 que militen en el fútbol nacional, como Mauricio Isla (Colo Colo), por ejemplo. Una especie de ‘Ley Aránguiz’.

Para el Príncipe, el dorsal no es algo al azar. En la Roja empezó con la 16 en sus primeras convocatorias, el mismo que utilizaba en Cobreloa, Colo Colo y Quilmes. Pero desde 2012 se hizo del 20 en la Selección y no lo soltó más. Esto porque en su primera etapa en la U empezó a usar aquella casaca y fue la que lo caracterizó desde entonces. La llevó también en Inter de Porto Alegre y en Bayer Leverkusen, donde exhibió su mejor rendimiento. Y cuando fue bicampeón de América con Chile, también llevaba la 20. Actualmente, las bases del campeonato no le permiten utilizar aquella camiseta, porque ya la vistio Mateos y el certamen sigue en desarrollo. Pues bien, esta situación está por cambiar.

Al respecto, hasta en Azul Azul se manifestaron públicamente. “Todos queremos que Charles pueda ocupar la 20. Yo creo que es el número que él quiere, le gusta y ha usado en los últimos 10 o 12 años. Lamentablemente, las bases dicen otra cosa. Nosotros como club estamos haciendo todas las gestiones posibles ante la ANFP, donde hoy tenemos el compromiso del presidente Pablo Milad en ayudarnos a empujar esa agenda”, señaló Michael Clark, presidente de la concesionaria, cuando presentaron al futbolista.

Aránguiz saltando al campo del estadio El Teniente, con la dorsal 29. Foto: Photosport

“Yo creo que hoy los jugadores de la Generación Dorada que vuelven a Chile debiesen tener algún tipo de excepción y poder ocupar los números que históricamente han ocupado. Yo confío en el liderazgo de la gente de la ANFP y Pablo Milad. Entiendo también que esto pasa por una decisión que tiene que tomar el Consejo de Presidentes y a mí me cuesta pensar que se vayan a oponer a una idea tan linda como esta. Nosotros estamos esperanzados en que Charles va a poder ocupar la 20″, agregaba el ingeniero.

La excepción Dorada

Lo cierto es que las gestiones impulsadas por Azul Azul avanzan hacia el Consejo de Presidentes. A través de una circular, Jorge Yunge, secretario general de la ANFP, citó a los clubes a un Consejo Extraordinario para, entre otros temas, discutir la controversia de los dorsales. “Someter a votación las propuestas de modificación al artículo 36 de las Bases del Campeonato de Primera División Itaú-2024 y del Campeonato de Ascenso Clínicas ACHS Salud 2024″, reza el tercer punto del documento.

¿Qué dice el artículo mencionado? Ahí, precisamente, se detalla el protocolo referente a los dorsales: “Los números que se estamparen en la camiseta y pantalón de los uniformes de los jugadores deberán corresponder a aquellos informados para cada uno por el club respectivo en su Lista de Buena Fe inscrita en el sistema COMET. Se debe tratar de un número único por jugador y se mantendrá durante toda la temporada. El número de la camiseta de cada jugador podrá ser reutilizado en una misma temporada una vez finiquitado o cedido el jugador que lo utilizaba previamente, informado mediante una carta oficial del club, firmada por el Gerente General o Deportivo, autorizando la cesión de un número a otro jugador″. Las sanciones en caso de no respetar lo expuesto ascienden hasta las 20 UF.

Mauricio Isla fue presentado con la 2+2 en Colo Colo. Foto: Photosport

De esta forma, la propuesta impulsada por Azul Azul y recogida por la ANFP busca que se haga una excepción con los bicampeones de América, a raíz de la problemática surgida con Charles Aránguiz. “Se autoriza expresamente y por una sola vez, la asignación de un número de camiseta ya en uso durante la Temporada 2024, para un jugador que haya sido parte de la denominada ‘Generación Dorada’ y que se encuentre registrado y habilitado por un club para el Campeonato, aún cuando dicho número esté siendo utilizado por otro futbolista de su club. Para tal efecto, se entenderá por jugador miembro de la Generación Dorada, a todo aquel que haya sido parte de los planteles que participaron en la obtención de la Copa América 2015 y/o Copa América Centenario 2016″, establece la propuesta oficial de cambio de bases a la que tuvo acceso El Deportivo, y que se someterá a sufragio este miércoles 21 de agosto, en Quilín.

“Para la asignación del número de camiseta al jugador perteneciente a la Generación Dorada, el club solicitante deberá enviar a la Gerencia de Ligas Profesionales una carta firmada por el Gerente General o Deportivo, solicitando la cesión de un número al jugador de la Generación Dorada, e indicando la nueva asignación de número respecto del jugador cuya numeración es cedida, junto con la autorización por escrito del jugador cuyo número es cedido, de conformidad con lo establecido en el inciso segundo del presente artículo de estas Bases″, añade la eventual nueva normativa.

Los otros beneficiados

El caso no solo puede favorecer a Charles Aránguiz. En las filas de Colo Colo están Mauricio Isla y Arturo Vidal. El Huaso está jugando con la 44, producto de que la 4, su histórico número, es de Alan Saldivia. En su presentación, posó con la 2+2, al estilo Iván Zamorano en el Inter de Milán. El King podría pasar a usar la 8. Claro que su caso es diferente, ya que en clubes mayormente usó la 23 y es poco probable que desee modificar aquello.

Otro que entraría en la condicionante es Cristopher Toselli, que en la Copa América Centenario tuvo la camiseta 12, distinto al 1 que tiene ahora en Universidad de Chile. En tanto, en la UC están Eugenio Mena y Nicolás Castillo. El lateral está jugando con la 3, mientras que en la Selección usaba la 2; el ariete, por su parte, tiene la 30, cuando en la Roja fue campeón con la 16. No obstante, al igual que con Vidal, no ha existido inconveniente con las dorsales utilizadas por estos futbolistas, ya que no llegaron a tener la misma identificación que tuvieron Aránguiz e Isla con el número que utilizaron en la selección chilena.