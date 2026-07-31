Vicepresidente de la FIFA sorprende y carga contra el plan de Gianni Infantino: “No la consultó en ningún nivel”

El fútbol de Asia se suma a los cuestionamientos por el proyecto de Gianni Infantino.

El plan del presidente de la FIFA Gianni Infantino ha despertado enormes cuestionamientos en el mundo del fútbol. Hace un par de días, el diario británico The Times detalla que la FIFA planea privatizar los derechos comerciales de la Copa del Mundo a través de la creación del FIFA Forward Enterprise, para así recaudar US$ 20.000 millones.

Una medida impulsada por el mandamás del organismo, que permitiría que las 211 asociaciones miembro -las que deben aprobar esta moción- reciban US$ 86 millones de aquí al 2038 cada una, incluyendo un pago de US$ 20 millones como capital único.

Para hacerlo efectivo, el dirigente suizo-calabrés anunció un plazo final para que los miembros acepten la propuesta. La fecha límite es el próximo 19 de septiembre, argumento que no hizo más que encender las reacciones de los detractores al proyecto.

Los primeros en manifestar su molestia fueron los miembros de la confederación europea, la UEFA, que publicó un potente comunicado para anunciar que no participará en las competiciones de la FIFA.

“La UEFA y sus 55 federaciones miembro permanecen unidas. Rechazamos de forma unánime e inequívoca la propuesta de transferir la propiedad de la Copa Mundial y otras competiciones de la FIFA a inversores privados”, señala el escrito.

Suma resistencia

Al margen del Viejo Continente, ahora fue el jeque Salman bin Ibrahim Al Khalifa, dirigente del fútbol bareiní y que preside la Confederación Asiática de Fútbol (AFC), se encuentra entre quienes se han mostrado consternados tras haber sido tomados por sorpresa por la propuesta.

En una carta en nombre de la AFC, se unió a la UEFA para criticar a Infantino por haber dado a las 211 federaciones miembro de la FIFA un plazo arbitrario de 53 días para adherirse a su iniciativa.

Si aceptan, Infantino afirma que se pondrá a su disposición un paquete de financiación de 10.000 millones de dólares, de los cuales cada federación recibirá 40 millones. Sin embargo, si rechazan el acuerdo, sus ingresos serán de 2.700 millones de dólares con el plan de financiación actual, casi un 75% menos.

Las principales naciones están igualmente sorprendidas por la declaración del máximo dirigente, quien les dijo que solo necesita una mayoría del 50% de los 211 países para seguir adelante con el proyecto.

“La AFC observa con gran preocupación y decepción que la FIFA no la consultó en ningún nivel antes del anuncio público de esta propuesta. Tampoco ha recibido ningún análisis detallado sobre la gobernanza, las finanzas o los aspectos legales de la propuesta y sus posibles repercusiones, lo cual es totalmente inaceptable”, se lee en la carta de Al Khalifa, de acuerdo con la publicación del diario The Daily Telegraph.

Asimismo, la misiva establece que “la AFC está profundamente preocupada porque las acciones unilaterales de la FIFA parecen socavar los cimientos mismos del fútbol continental, que se basan en la solidaridad, la cooperación y la transparencia. También sorprende de que el calendario actual permita un período extremadamente limitado para la consideración de una propuesta de tal importancia, cuando tales decisiones nunca deben apresurarse, y es imperativo que se consideren y debatan todos los factores”.