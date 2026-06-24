A qué hora y dónde ver a Escocia vs. Brasil en TV y streaming
Este miércoles comienza la tercera fecha del Mundial de Fútbol 2026.
En las próximas horas comienzan los partidos por la tercera fecha del Mundial de Fútbol y uno de los esperados cruces enfrenta a Escocia y Brasil por el Grupo B.
Los europeos vienen de caer por 0-1 ante Marruecos en la segunda jornada, mientras que la Verdeamarela se impuso por 3-0 a Haití.
Cuándo juega Escocia vs. Brasil
El partido de Escocia contra Brasil es este miércoles 24 de junio a las 18:00 horas de Chile.
Las selecciones se trasladan hasta el Estadio Miami de Florida, Estados Unidos.
Dónde ver a Escocia vs. Brasil
El partido de Escocia contra Brasil se transmite en el canal Chilevisión y en DSports de DirecTV.
La cobertura online de este compromiso va por chilevision.cl y las plataformas DGO, Paramount+ y Disney+ en su Plan Premium.
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