A qué hora y dónde ver a Escocia vs. Brasil en TV y streaming. Foto referencial de archivo redes sociales CBF Seleção Brasileira de Futebol

En las próximas horas comienzan los partidos por la tercera fecha del Mundial de Fútbol y uno de los esperados cruces enfrenta a Escocia y Brasil por el Grupo B.

Los europeos vienen de caer por 0-1 ante Marruecos en la segunda jornada, mientras que la Verdeamarela se impuso por 3-0 a Haití.

Cuándo juega Escocia vs. Brasil

El partido de Escocia contra Brasil es este miércoles 24 de junio a las 18:00 horas de Chile.

Las selecciones se trasladan hasta el Estadio Miami de Florida, Estados Unidos.

Dónde ver a Escocia vs. Brasil

El partido de Escocia contra Brasil se transmite en el canal Chilevisión y en DSports de DirecTV.

La cobertura online de este compromiso va por chilevision.cl y las plataformas DGO, Paramount+ y Disney+ en su Plan Premium.