Manuel Pellegrini estalla contra el arbitraje tras empate entre Betis y Rayo Vallecano: “Exceso de protagonismo del VAR”

Se terminó la racha de victorias para el Betis de Manuel Pellegrini en LaLiga. Luego de los tres triunfos en cadena, el conjunto verdiblanco igualó 1-1 contra el Rayo Vallecano y sufrió un retroceso en su misión de acercarse aún más a los puestos de clasificación para la próxima edición de la UEFA Champions League.

Si bien los andaluces comenzaron el partido contra los madrileños con buenas sensaciones gracias a un tempranero tanto de Cedric Bakambú, el empate de Isi Palazón terminó por enterrar cualquier posibilidad de sumar tres unidades cruciales en el estadio La Cartuja.

Más allá de la igualdad (que no le sirve a ninguno de los dos equipos en la tabla de posiciones), lo más comentado del enfrentamiento fue la polémica actuación del árbitro Juan Martínez. El juez principal del cotejo tuvo la oportunidad de cobrar dos lanzamientos penales, uno para cada elenco. Sin embargo, desestimó los cobros tras extensas revisiones en el VAR.

Betis igualó ante Rayo Vallecano en un polémico duelo.

Aquella demora desató la furia total de Pellegrini, quien no criticó la decisión del colegiado, sino que el largo tiempo que se tomó en el chequeo pese a que ningún equipo protestó una supuesta falta. “Innecesaria intervención del VAR. Ni ellos reclamaron penalti, ni nosotros pedimos nada. Más de cinco minutos por una jugada al límite, ningún equipo reclama y vemos si está un milímetro dentro o no. Exceso de protagonismo del VAR.Otra cosa es un error garrafal, pero ninguno de los dos reclamamos nada. Por suerte, el árbitro tuvo personalidad de ir y no pitar ninguno de los dos", lanzó el chileno ante el micrófono de DAZN.

En esa línea, el entrenador de los béticos continuó con la airada protesta una vez que se sentó a conversar con los medios en conferencia de prensa. “El VAR ha intervenido mal. Ninguno de los dos reclamó falta, el árbitro pitó fuera del área. Si no hay reclamo, no puedes estar siete u ocho minutos para ver si hay una uña dentro del área o fuera del área. El VAR debe intervenir en cosas importantes, si estás medio metro dentro y pita fuera, interviene. En las dos áreas fue igual. Se perdieron ocho minutos. Mala intervención y sin necesidad”, criticó.

Por último, el Ingeniero mantuvo la postura en la que no consideró foul para ninguno de los dos cuadros españoles. “No las he visto, ninguna de las dos, pero es que no me interesa. Ningún equipo reclamó penalti, fue una intervención del VAR, no sé, por exceso de emoción. Es increíble que intervenga en esas dos acciones”, sentenció.