Preocupación en Inglaterra: figura es aislada por virus y alerta al plantel británico a un día de enfrentar a Noruega.

Inglaterra está en alerta. El cuadro de los Tres Leones enfrenta un nuevo problema en la antesala del partido de cuartos de final del Mundial frente a Noruega, programado para este sábado a las 17.00 horas de Chile. El volante Declan Rice fue aislado del resto del plantel tras presentar una infección viral.

De acuerdo con la información de la BBC, el mediocampista del Arsenal sufre un cuadro de gastroenteritis. El cuerpo médico del equipo decidió mantenerlo separado de sus compañeros para evitar un posible contagio.

Henderson ejecutando un tiro de esquina. Huang Zongzhi

Sumado al problema estomacal, Rice tampoco ha entrenado con normalidad en las últimas prácticas debido a molestias en los isquiotibiales y la espalda.

La situación representa una nueva complicación para el entrenador Thomas Tuchel, quien además suma otras bajas y dudas en el plantel.

El lateral Reece James quedó descartado por lesión, mientras que el defensor Marc Guéhi también presenta problemas físicos. A eso se suma la ausencia del zaguero Jarrell Quansah, quien debe cumplir una sanción de dos partidos tras su expulsión frente a México.

En tanto, el volante Jordan Henderson tampoco volverá a jugar en el torneo luego de sufrir una fractura en un brazo producida por una caída en los festejos tras la victoria británica en el estadio Azteca que le dio el paso a la ronda de los ocho mejores del Mundial.