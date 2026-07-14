Cargar celulares y disponer de linternas: Desarrollo Social refuerza llamado para adoptar medidas por el sistema frontal

Hasta seis días continuos de lluvia podría sufrir la zona central con el nuevo sistema frontal que se aproxima. Según los pronósticos, las precipitaciones se dejarán sentir con fuerza en la zona precordillerana y cordillerana, mientras que en los valles también caerá lluvia.

En consecuencia, el Servicio de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró alerta preventiva en 10 regiones del país. Con ello, se activaron los protocolos para prevenir posibles estragos.

En el Ministerio de Salud, por ejemplo, comenzaron las reuniones de la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) a nivel sectorial con foco en el sector sanitario. El objetivo es monitorear el correcto funcionamiento de los centros asistenciales.

En la misma línea, el Ministerio de Desarrollo Social, liderado por la ministra María Jesús Wulf, se desplegó en terreno para reforzar el llamado al autocuidado y a la colaboración durante el temporal.

Recomendaciones

La ministra hizo especial énfasis en el cuidado de las personas mayores, considerando que en Chile viven más de 3,6 millones de personas de 60 años o más, de las cuales cerca de 800 mil presentan algún grado de dependencia funcional y más de 1,6 millones viven en hogares unipersonales.

En ese escenario, llamó a las familias a adoptar medidas prácticas para enfrentar de mejor manera el sistema frontal. Entre ellas están:

Revisar las condiciones de la vivienda

Contar con medicamentos suficientes

Mantener un kit básico de emergencia

Cargar teléfonos celulares

Disponer de linternas y radios a pilas

Mantener contacto permanente con familiares, vecinos o personas de confianza, especialmente cuando se trata de personas mayores que viven solas o personas con discapacidad que requieren apoyo para evacuar o movilizarse

“Cuando hablamos de prepararnos para una emergencia, hablamos de cuidar a las personas. Por eso queremos invitar a todos a prepararse desde hoy, porque una llamada a tiempo, revisar los medicamentos o coordinar una red de apoyo puede marcar una diferencia”, señaló la ministra.

Wulf invitó la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales y a reforzar las redes de apoyo con vecinos, familiares y personas cercanas que puedan requerir ayuda durante los próximos días.