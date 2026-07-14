SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Cargar celulares y disponer de linternas: Desarrollo Social refuerza llamado para adoptar medidas por el sistema frontal

    El gobierno hizo un llamado a mantener contacto permanente con familiares, vecinos o personas de confianza, especialmente cuando se trata de adultos mayores que viven solos o personas con discapacidad que requieren apoyo para evacuar o movilizarse.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja
    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Hasta seis días continuos de lluvia podría sufrir la zona central con el nuevo sistema frontal que se aproxima. Según los pronósticos, las precipitaciones se dejarán sentir con fuerza en la zona precordillerana y cordillerana, mientras que en los valles también caerá lluvia.

    En consecuencia, el Servicio de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró alerta preventiva en 10 regiones del país. Con ello, se activaron los protocolos para prevenir posibles estragos.

    En el Ministerio de Salud, por ejemplo, comenzaron las reuniones de la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) a nivel sectorial con foco en el sector sanitario. El objetivo es monitorear el correcto funcionamiento de los centros asistenciales.

    En la misma línea, el Ministerio de Desarrollo Social, liderado por la ministra María Jesús Wulf, se desplegó en terreno para reforzar el llamado al autocuidado y a la colaboración durante el temporal.

    Recomendaciones

    La ministra hizo especial énfasis en el cuidado de las personas mayores, considerando que en Chile viven más de 3,6 millones de personas de 60 años o más, de las cuales cerca de 800 mil presentan algún grado de dependencia funcional y más de 1,6 millones viven en hogares unipersonales.

    En ese escenario, llamó a las familias a adoptar medidas prácticas para enfrentar de mejor manera el sistema frontal. Entre ellas están:

    • Revisar las condiciones de la vivienda
    • Contar con medicamentos suficientes
    • Mantener un kit básico de emergencia
    • Cargar teléfonos celulares
    • Disponer de linternas y radios a pilas
    • Mantener contacto permanente con familiares, vecinos o personas de confianza, especialmente cuando se trata de personas mayores que viven solas o personas con discapacidad que requieren apoyo para evacuar o movilizarse

    “Cuando hablamos de prepararnos para una emergencia, hablamos de cuidar a las personas. Por eso queremos invitar a todos a prepararse desde hoy, porque una llamada a tiempo, revisar los medicamentos o coordinar una red de apoyo puede marcar una diferencia”, señaló la ministra.

    Wulf invitó la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales y a reforzar las redes de apoyo con vecinos, familiares y personas cercanas que puedan requerir ayuda durante los próximos días.

    Más sobre:Sistema frontalLluviasRecomendaciones

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Canciller alista gira por Sudeste Asiático con foco en diversificación de mercados, inversiones y desarrollo de IA

    Hablemos de amor: mi incondicional compañera Petunia

    Verónica Sabaj explica el origen de su acercamiento a Hermosilla: “Temía que me bloqueara en la postulación al cargo”

    RN prepara encuentro en Cerro Castillo: coordinación en el sector y críticas de republicanos marcarán cita con Kast

    El prestigioso programa de Harvard y Bloomberg que llevó a Estados Unidos a los alcaldes Sichel, Iglesias y Alessandri

    Presión del PDG y posibles descuelgues de última hora inquietan al gobierno en recta final de megaproyecto

    Lo más leído

    1.
    Decisión inminente: gobierno afina anuncio de suspensión de clases masiva por sistema frontal

    Decisión inminente: gobierno afina anuncio de suspensión de clases masiva por sistema frontal

    2.
    Ministerio Público entrega antecedentes de accidente en Franklin: ocupantes de camioneta huían de fiscalización

    Ministerio Público entrega antecedentes de accidente en Franklin: ocupantes de camioneta huían de fiscalización

    3.
    Desalojo de “Fuerza Guerrera”: autoridades alistan demolición de estructura sólida de megatoma de San Antonio

    Desalojo de “Fuerza Guerrera”: autoridades alistan demolición de estructura sólida de megatoma de San Antonio

    4.
    Camión atravesado, miguelitos y cambio de vehículos: el plan que permitió el robo de $800 millones al Banco BCI en La Calera

    Camión atravesado, miguelitos y cambio de vehículos: el plan que permitió el robo de $800 millones al Banco BCI en La Calera

    5.
    Choque de bus del transporte público provoca grave incendio en el centro de Santiago: habría cinco fallecidos

    Choque de bus del transporte público provoca grave incendio en el centro de Santiago: habría cinco fallecidos

    6.
    Verónica Sabaj explica el origen de su acercamiento a Hermosilla: “Temía que me bloqueara en la postulación al cargo”

    Verónica Sabaj explica el origen de su acercamiento a Hermosilla: “Temía que me bloqueara en la postulación al cargo”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Se aproxima un evento de lluvia histórico: revisa los milímetros que caerán en cada sector

    Se aproxima un evento de lluvia histórico: revisa los milímetros que caerán en cada sector

    Cuántas marraquetas puedes comer al día, según una nutricionista

    Cuántas marraquetas puedes comer al día, según una nutricionista

    El chat que desató la demanda entre Apple y OpenAI por secretos comerciales

    El chat que desató la demanda entre Apple y OpenAI por secretos comerciales

    La IA de Google que anticipa inundaciones por las lluvias: qué ríos están bajo alerta en Chile

    La IA de Google que anticipa inundaciones por las lluvias: qué ríos están bajo alerta en Chile

    Servicios

    Las regiones con suspensión de clases esta semana por el sistema frontal

    Las regiones con suspensión de clases esta semana por el sistema frontal

    A qué hora y dónde ver a Francia vs. España en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Francia vs. España en TV y streaming

    Las 4 comunas de la RM con corte de agua programado para este martes

    Las 4 comunas de la RM con corte de agua programado para este martes

    Canciller alista gira por Sudeste Asiático con foco en diversificación de mercados, inversiones y desarrollo de IA
    Chile

    Canciller alista gira por Sudeste Asiático con foco en diversificación de mercados, inversiones y desarrollo de IA

    Verónica Sabaj explica el origen de su acercamiento a Hermosilla: “Temía que me bloqueara en la postulación al cargo”

    RN prepara encuentro en Cerro Castillo: coordinación en el sector y críticas de republicanos marcarán cita con Kast

    ¿Qué pasó con IBM? Acciones sufren la mayor caída de su historia
    Negocios

    ¿Qué pasó con IBM? Acciones sufren la mayor caída de su historia

    La rápida salida de Ricardo Vicuña del INE y los plazos para conseguir su reemplazante

    Bice Inversiones apunta a un alza de casi 14% para el Ipsa

    La IA de Google que anticipa inundaciones por las lluvias: qué ríos están bajo alerta en Chile
    Tendencias

    La IA de Google que anticipa inundaciones por las lluvias: qué ríos están bajo alerta en Chile

    Se aproxima un evento de lluvia histórico: revisa los milímetros que caerán en cada sector

    Cuántas marraquetas puedes comer al día, según una nutricionista

    Camino inédito: por qué Argentina llegó a semifinales del Mundial sin cruzarse con ningún top 15 del Ranking FIFA
    El Deportivo

    Camino inédito: por qué Argentina llegó a semifinales del Mundial sin cruzarse con ningún top 15 del Ranking FIFA

    Entrenador de Egipto explica su gesto de brazos cruzados y la discusión con Messi en el Mundial: “Terminó llorando”

    “El amuleto favorito de Messi”: quién es Ismail Elfath, el árbitro de la semifinal del Mundial que alerta a Inglaterra

    El combate naval se instala en Battlefield 6 - Temporada 4
    Tecnología

    El combate naval se instala en Battlefield 6 - Temporada 4

    El chat que desató la demanda entre Apple y OpenAI por secretos comerciales

    Donkey Kong Country: cómo David Wise se convirtió en el rey de la selva

    No hay otra: cómo Madonna volvió a ser la reina del pop gracias a su disco más elogiado en dos décadas
    Cultura y entretención

    No hay otra: cómo Madonna volvió a ser la reina del pop gracias a su disco más elogiado en dos décadas

    Koke Núñez y Entremares encienden la escena con “A Besitos”, su nueva cumbia norteña romántica

    Hangar Rojo: la cinta chilena sobre la Escuela de Aviación como centro de detención clandestino fija su estreno

    La encrucijada de los países del Golfo Pérsico tras nueva escalada entre Estados Unidos e Irán
    Mundo

    La encrucijada de los países del Golfo Pérsico tras nueva escalada entre Estados Unidos e Irán

    La Asamblea Nacional venezolana anuncia una ‘hoja de ruta’ conjunta con la oposición para reconstruir el país tras terremotos

    Netanyahu advierte a Irán de que la respuesta de Israel será “mucho más poderosa” si decide atacar

    Hablemos de amor: mi incondicional compañera Petunia
    Paula

    Hablemos de amor: mi incondicional compañera Petunia

    El legado de Ignacia

    Malucha Pinto sobre su hijo Tomás: “Nunca quise que fuera alguien que no es”