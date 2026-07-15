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    Minsal entrega balance final del Plan de Alerta Oncológica, la primera meta sanitaria fijada por el gobierno

    Junto con dar por finalizada la alerta oncológica, la ministra Chomali ratificó que están trabajando para que las garantías oncológicas que cumplan su tiempo de espera pasen automáticamente a un segundo prestador, y así el paciente reciba su atención oportuna.

    Por 
    Daniela Silva
     
    Ignacia Canales

    En una ceremonia encabezada por la ministra de Salud, May Chomali, las autoridades del Minsal entregaron este martes el último reporte de avance del Plan de Alerta Oncológica, dando así el cierre a la estrategia tras cumplir su objetivo de reducir los tiempos de espera para 30 mil pacientes oncológicos que llevaban un largo periodo esperando atención.

    A 90 días de su implementación tras ser declarada la alerta oncológica, la titular de Salud manifestó que trabajar en este plan y encontrarse con pacientes que han esperado años en ser contactados por su cirugía o atención, la ha hecho reflexionar sobre el enfoque que se debe dar en materia de listas de espera.

    En ese contexto, señaló que desde el Minsal deben pensar ”en un cambio profundo en la forma en que estamos haciendo el trabajo", y en ese sentido “tenemos algunos equipos trabajando y mirando cuál es el problema estructural que tenemos en el sector que nos impide responder primero en algo que está garantizado por ley”.

    “¿Por qué algunos hospitales sí responden adecuadamente y en tiempo a los pacientes que tienen garantizado por ley tiempos de espera y otros hospitales pueden tener esperando una paciente seis años con una garantía incumplida? Aquí hay un problema que tenemos que mirar a fondo", sostuvo.

    No es solamente un problema de falta de recursos, como muchos dicen, sino que de muchas otras cosas que significa que vamos a tener que hacer esfuerzos por cambiar algunas cosas en cómo estamos entregando los servicios", añadió.

    En ese sentido, la ministra ratificó lo dicho en entrevista con La Tercera: que están trabajando para que las garantías oncológicas que cumplan su tiempo de espera pasen automáticamente a un segundo prestador, para que así el paciente reciba su atención oportuna, como lo señala la ley.

    “Nuestro compromiso es que de aquí a un breve plazo, ningún paciente con una garantía oncológica, se va a vencer. El día que se venza, va a tener una derivación automática”, aseveró.

    Para esto ya está en conversación con el subsecretario de Redes Asistenciales, así como también con el director de Fonasa. Y si bien en un comienzo lo harán con las garantías oncológicas, espera a futuro que esto se expanda para al resto de las prestaciones GES.

    Balance de la alerta

    En cuanto al plan, el jefe del Departamento de Cáncer, Alejandro Berkovits, detalló los logros que se alcanzaron en sus noventa días de implementación. Tras la validación de las listas recibidas, se cifró en 30.348 los registros de espera prolongada.

    De ellos, 17.845 correspondían a garantías GES oncológicas, mientras que 12.503 eran casos No Ges oncológicos.

    A la fecha, indicó el experto, se ha avanzado en la atención o inicio de garantías del 95% de los casos, correspondientes a 28.681 registros.

    “Tal vez el número no es tan importante, pero cuando uno va al porcentaje marca el hito, significa que el 95% de estas personas que estaban con tiempo de espera prolongada tienen atenciones iniciadas o garantías cumplidas”, destacó.

    Al analizar el detalle de regiones, señaló, “todas lograron un cumplimiento de resolución de un 90% o más”.

    Por otra parte, y sobre la resolución por tipo de GES, la mayoría corresponde a cáncer colorrectal, cáncer cérvico uterino y cáncer de mama, cubriendo aproximadamente el 75% de todas las atenciones o prestaciones realizadas.

    En cuanto a la etapa de espera GES, señaló, “la gran mayoría, un 67% corresponde a la etapa de confirmación diagnóstica (...) seguido en un 19% por tratamiento, y el resto del porcentaje, con las distintas etapas de espera GES”.

    En el caso de las patologías No GES, las consultas de nuevas especialidades, principalmente oncología médica y ginecología oncológica, y respecto a la resolución de especialidades quirúrgicas, principalmente dermatología, cabeza y cuello, y ginecología obtetricia, entre las que tuvieron mayor porcentaje".

    En cuanto a las 28.681 atenciones iniciadas o garantías cumplidas, Berkovits destacó que el 94% de ellas han sido iniciadas o se han cumplido en el sistema público de salud.

    Celebración transversal

    A la ceremonia asistieron expertos y parlamentarios de diversos sectores, quienes destacaron el avance.

    Por ejemplo, el presidente de la Comisión de Salud del Senado, Juan Luis Castro (PS), aseguró que “estos son tres meses de una alerta oncológica que ha sido exitosa, porque ha permitido que 28.000 pacientes, casi el 95% de los que estaban atrasados, aun siendo AUGE, pudieran, no solo ser contactados, sino que completar su diagnóstico y algunos iniciar ya el tratamiento”.

    Por su parte, el director ejecutivo del Ipsuss, Jorge Acosta, afirmó que “lo más destacado es que se resolvió el 95% de las atenciones pendientes no GES o garantías incumplidas GES. No deja de ser notable que se haya realizado en 3 meses y en un 94% mejorando la gestión de la red estatal. Eso significa que, al igual que con el Covid, cuando se usan herramientas como la alerta sanitaria se pueden resolver los problemas más agudos, de vida o muerte, como el cáncer”.

    Luis Castillo, exsubsecretario de Redes Asistenciales del Minsal y decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la U. Autónoma, dice que ahora “el principal desafío es evitar que el sistema vuelva a generar nuevos retrasos a un ritmo superior al que es capaz de resolverlos. Una estrategia extraordinaria puede reducir un stock acumulado, pero si no se corrigen los problemas estructurales que originan las demoras, las listas de espera inevitablemente volverán a crecer”.

    En ese contexto, advierte que se deben tomar distintas medidas, como fortalecer la capacidad diagnóstica y de tratamiento, mejorar la gestión de las redes asistenciales y contar con sistemas de información que permitan monitorear oportunamente los tiempos de atención.

    Más sobre:NacionalSaludMinsalMinisterio de SaludGES

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