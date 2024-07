El particular lazo que une a Iván Zamorano con Luis de la Fuente, el DT finalista de la Eurocopa con España

La Eurocopa está entrando en su etapa definitoria. Este martes se disputó la primera de las semifinales en la que el conjunto de España logró dar vuelta el resultado para imponerse a Francia por 2-1.

Lo hicieron bajo la dirección técnica de Luis de la Fuente, entrenador que tomó el mando de la Roja Europea en diciembre de 2022 después de que Luis Enrique decidiera dar un paso al costado tras el Mundial de Qatar 2022.

Claro que el adiestrador hispano mantiene un vínculo con el fútbol nacional. Esto se debe a que Iván Zamorano fue su compañero en el Sevilla en la etapa de ambos como jugadores. Según establece el sitio Transfermarket, compartieron la cancha en 11 duelos, totalizando 735 considerando partidos del torneo local y de la Copa del Rey.

El paso de Zamorano por el club nervionense fue bastante positivo., alcanzando a sumar 64 partidos y registrar 23 goles, situación que le permitió a Bam Bam llegar al Real Madrid donde acabó transformándose en figura en el campeonato de 1995.

Luis de la Fuente, arriba a la derecha, e Iván Zamorano, segundo abajo a la izquierda, en Sevilla. Foto: eldesmarque.com.

Claro que mientras el chileno brillaba junto a los merengues, De la Fuente se mantuvo en el Sevilla hasta transformarse en refuerzo del Athletic Club, terminando luego su carrera como lateral izquierdo en el Deportivo Alavés.

Tras aquello, el español comenzó a desarrollar su carrera como entrenador en las series formativas del Athletic Club de Bilbao. Y dirigió al Deportivo Alavés antes de arribar a la Real Federación Española de Fútbol.

Allí se hizo cargo de la dirección técnica en diversas categorías juveniles al tomar la Sub 18, Sub 19 y Sub 21 antes de pasar al equipo adulto como interino. Luego del Mundial de Qatar 2022 fue confirmado en el cargo como titular.

Con la selección española Sub 21, Luis de la Fuente ganó el Europeo en 2021. Y con el combinado absoluto, condujo al título en la UEFA Nations League de 2023. Ahora, la misión es levantar el trofeo de la Eurocopa en Alemania.

En busca de un nuevo logro

España superó por 2-1 a Francia en las semifinales de la Eurocopa. Foto: Reuters.

“Estamos felices. Ya estábamos felices de haber llegado a esta semifinal, pero ahora la felicidad es mayor. Orgullo que repito una y otra vez con unos futbolistas excepcionales. Hemos sido capaz de llegar a una gran final y devolver a España al lugar que le corresponde”, destacó el estratega en diálogo con TVE tras la victoria sobre Francia en las semifinales.

“Yo creo que el deporte siempre hay que tratarlo con humildad. A estas alturas todos los rivales son grandísimos. Hay que poner en valor lo que están consiguiendo estos jugadores. Algo único. Queremos seguir haciendo historia, no queremos relajarnos ni momentos de debilidad. Tener la concentración suficiente para la final”, agregó quitándole presión a su escuadra cuando le preguntaron si se sentían favoritos.

Sobre la preparación de la final, sostuvo que “estamos recuperando a los jugadores. Cada día que transcurre es de recuperación. Están al límite. Se trata de recuperar y recuperar. Son muy generosos. Lo que sé es que el próximo día, tengan la fuerza que tengan, van a dar todo”, aseguró.